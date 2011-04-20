ایجاد کرسیهای آزاداندیشی در واحدهای پیام نور فارس

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علیرضا موغلی در نشست شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان فارس اضافه کرد: اولویتهای جدید فرهنگی با رویکردهای ایجاد کرسیهای آزاداندیشی، قرآن محوری، مهدویت، حجاب و عفاف، حدیث شناسی و فرقه شناسی در دانشگاه پیام نور استان فارس تدوین شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به جذب اعتبارات استانی، ملی در بخش فرهنگی در سال جاری شاهد جهش خوبی در توسعه برنامه های فرهنگی در 44 مرکز و واحد دانشگاه پیام نور استان فارس خواهیم بود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس یادآور شد: دانشگاه پیام نور استان فارس اولین استانی در کشور است که موفق به جذب اعتبارات فرهنگی از بودجه های فرهنگی استان شده است.

موغلی ضمن بیان اینکه در حال حاضر بیش از 10 درصد دانشجویان پیام نور کشور در استان فارس مشغول به تحصیل هستند، خاطرنشان کرد: توجه ویژه به فعالیتهای فرهنگی جهت 70 هزار دانشجوی پیام نور در استان به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.