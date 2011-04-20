به گزارش خبرنگار مهر، امروز 31 فروردین ماه قرارداد طرح توسعه 2 میدان گازی فارو یک و دو در منطقه خلیجفارس، بین شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران(مپنا) امضا میشود.
محمود زیرکچیانزاده، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران پیشتر با تاکید بر اینکه هدف از امضای این قرارداد تبدیل گاز طبیعی این میادین دریایی به برق و صادرات آن به کشورهای همسایه است، گفته بود: پیشبینی میشود ارزش این قرارداد برای توسعه میادین گازی فارو یک و دو در مجموع به پنج میلیارد دلار برسد.
به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه میادین فارو یک و دو تولید روزانه 15 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در فاز نخست است که قراراست تولید گاز طبیعی در فاز دوم توسعه، به 30 میلیون فوت مکعب در روز افزایش یابد.
از سوی دیگر در صورت توسعه فاز یک، امکان تولید سههزار مگاوات و در فاز دوم توسعه، تولید 6 هزار مگاوات برق هدفگذاری شده است.
میدان فارو در تنگه هرمز قرار گرفته است که این میدان از دو سازند یک و دو تشکیل شده است. ذخیره گاز طبیعی این میدان دریایی ایران در خلیجفارس، حدود 30.5 تریلیون فوت مکعب برآورد میشود.
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