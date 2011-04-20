نبود بازیکنان اصلی دلیل اصلی باخت الریان بود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد صالح پس از باخت تیمش مقابل ذوب‌آهن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: متاسفانه در دو بازی رفت و برگشت مقابل ذوب‌آهن متحمل شکست شدیم و نتوانستیم امتیاز لازم را از این بازی‌ها کسب کنیم اما امیدوارم از دو بازی باقیمانده امتیاز بگیریم.

وی ادامه داد: الریان در لیگ قطر شرایط خوبی دارد و می‌تواند قهرمانی را ازآن خود کند بنابراین تلاش می‌کنیم که ناکامی خود در لیگ قهرمانان آسیا را در کشور خود جبران کنیم.

فرصتهای بسیاری برای پیروزی داشتیم

مدافع تیم فوتبال الریان قطر نیز گفت: در بازی دیشب مقابل ذوب‌آهن اصفهان فرصت‌های بسیاری برای رسیدن به گل و کسب سه امتیاز بازی داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مراد ناجی در گفتگو با خبرنگاران پیرامون بازی تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان و پیروزی تیم ایرانی در این بازی اظهار داشت: بسیاری از بازیکنان ما در بازی مقابل ذوب‌آهن مصدوم و یا محروم بودند و نمی‌توانستند در این بازی برای الریان به میدان بروند واین در حالی بود که ذوب‌آهن بسیاری از بازیکنان خود را در اختیار داشت.

وی ادامه داد: اکثر بازیکنان امروز الریان جوان بودند و برای نخستین بار در لیگ قهرمانان آسیا به میدان می‌رفتند بنابراین نمی‌توان گفت که در مسابقه مقابل نایب قهرمان آسیا عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشتند.

مدافع تیم الریان قطر در مورد توقعات سرمربی و کادر فنی این تیم قطری از بازیکنان خود بیان داشت: باید بگویم آنچه سرمربی تیم از ما خواسته بود را انجام داده و به وظایف خود عمل کردیم اما با این وجود ذوب‌آهن از نقاط ضعف ما استفاده کرده و توانست سه امتیاز این بازی را ازآن خود کند.

وی در مورد عملکرد ذوب‌آهن در این مسابقه اضافه کرد: فرصت‌های بسیاری برای رسیدن به گل داشتیم اما نتوانستیم از این فرصت‌های خود استفاده کنیم ضمن اینکه دروازه‌بان تیم ذوب‌آهن نیز روز خوبی پشت سر گذاشت و بسیاری از موقعیت‌های ما را دفع کرد.

حتی اگر ببازیم باز هم می‌جنگیم

بازیکن تیم الریان قطر گفت: حتی اگر در بازیهای خود بازنده باشیم، باز هم می‌جنگیم و ناامید نمی‌شویم.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مراد عبدالغفور در گفتگو با خبرنگاران پیرامون بازی تیمش مقابل ذوب‌آهن ایران اظهار داشت: باید بگویم که الریان همیشه الریان است حتی اگر تنها با پنج بازیکن اصلی خود به میدان بیاید و بسیاری از بازیکنان خود را به دلیل مصدومیت و محرومیت در دیدار نایب‌قهرمان آسیا به همراه نداشته باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از بازیکنان ما در این بازی همراه تیم نبودند، تصریح کرد: مشکل مصدومیت و محرومیت باعث شد که تعدادی از بازیکنان اصلی ما در این بازی به میدان نیایند و با توجه به اخراج یکی از بازیکنان و دریافت کارت زرد دیگر بازیکنان، در مسابقه بعدی خود در آسیا نیز مشکل خواهیم داشت.

مدافع تیم الریان با بیان اینکه الریان به بازیکنان اصلی خود وابسته نیست، بیان داشت: نمی‌خواهیم بهانه بیاوریم و معتقدیم الریان به یک یا چند بازیکن وابسته نیست اما نبود بازیکنان ما تاثیر مستقیمی در نتیجه بازی امروز داشت.

وی اضافه کرد: با این وجود باید بگویم همه تلاش خود برای پیروزی در این مسابقه را به کار گرفتیم و مقابل نایب قهرمان آسیا عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتیم، الریان همیشه می‌جنگد حتی اگر بازنده یک بازی باشد.