ایران قوی ترین شبکه نمایش خانگی را دارد

عباس اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه براین کشور ایران در دنیا چهارمین تولید کننده " سی دی " و " دی وی دی " و در خاورمیانه رتبه اول را در این زمینه دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در سنوات گذشته محصولات غیر مجاز فرهنگی بیشتر مستهجن و مبتذل تولید و تکثیر و در فرمت های VHF خیلی محدود توزیع می شد، اظهار داشت: به مرور زمان بیگانگان در جنگ تحمیلی موفق نشدند نظام جمهوری اسلامی را از پای در بیاورند تصمیم گرفتند از طریق جنگ نرم وارد شوند چون در برخی از کشورهای مثل اندلس با جنگ نرم نتیجه گرفته بودند.

معاون اجرایی ستاد مبارزه با محصولات سمعی و بصری غیرمجاز کشور گفت: استکبار جهانی این برنامه را در عرصه سینما و فیلم در ایران آغاز کرد چرا که فیلم و سینما بهترین و تاثیرگذارترین حوزه فرهنگی است.

تکنولوژی VOD و IPTV در کشور راه اندازی می شود

وی خاطر نشان کرد: بیگانگان در این حوزه به قدری جلو رفتند که در سال 1385 افرادی که فیلم ساخته بودند قادر نبودند فیلم خود را در سینما اکران کنند چون فلیم ها کپی و عرضه می شد و آنانی که فیلم نساخته بودند، حاضر نبودند فیلم بسازنند.

اسداللهی بیان کرد: وقتی کشوری نتواند محصولی با فرهنگ بومی خود تولید کند، بیگانگان خوراک خود را عرضه خواهند کرد، انسان هم تشنه استفاده از محصولات فرهنگی است.

وی افزود: در این دوره فیلم از نیازهای حیاتی بشریت است و دشمنان به خوبی به این موضوع واقف بودند و محصولات خود را از طریق شبکه های غیرمجاز عرضه می کردند به گونه ای آنان موفق شدند فیلم 300 را در مدت چند روز چهار میلیون عدد در کشور توزیع کنند.

معاون اجرایی ستاد مبارزه با محصولات سمعی و بصری غیرمجاز کشور گفت: در این دوره وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و برخی سازمان های دیگر ستاد مبارزه با محصولات سمعی و بصری غیر مجازدر کشور راه اندازی شد.

وی عنوان کرد: پس ازتشکیل این ستاد در مدت یکسال استان تهران به ویژه شهر تهران به لحاظ محصولات سمعی و بصری غیر مجازکنترل شد، بازار تهران 45 درصد از بازار شبکه نمایش خانگی کشور را به خود اختصاص می دهد.

کپی و تکثیر فیلم اخراجی های 3 زیر 100 عدد در تهران جمع آوری شد

اسداللهی اظهار داشت: برای مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری این ستاد برنامه های مختلفی از قبیل کنترل سالن های سینمایی، نصب دوربین ویژه در سینماها با هدف عدم امکان فیلم برداری از پرده سینما، تغییر قانون، تصویب عرضه محصولات در شبکه خانگی، توسعه بازار و افزایش سوپرمارکتی ها برای دسترسی آسان مردم به محصولات نمایش خانگی، همراهی وزارتخانه ها و سازمان ها و ارگان های مرتبط با موضوع، توسعه کارخانه های تولید " سی دی " و " دی ودی" به اجرا در آورد.

وی گفت: در تهران کنترل خوبی در زمینه محصولات سمعی و بصری غیرمجاز انجام شد اما در بقیه استانها این کنترل 30 تا 40 درصد است که باید افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان استانهای مذهبی کشور را نشانه گرفته اند، اظهارداشت: این ستاد اهتمام ویژه ای به استانهای خراسان رضوی و قم دارد.

کشف 30 هزار عدد سی دی غیر مجاز درفروشگاههای اطراف حرم امام رضا(ع)

وی در ادامه به برنامه های آینده این ستاد برای مبارزه با محصولات غیر مجاز فرهنگی یادآورشد: پرداخت حق کشف محصولات سمعی و بصری غیرمجاز، دادن جوائز به افرادی که محصولات فرهنگی اصلی استفاده می کنند، راه اندازی تکنولوژی VOD و IPTV فیلم ها بدون نیاز به " سی دی " و " دی وی دی " از طریق اینترانت در جامعه عرضه می شود.

معاون اجرایی ستاد مبارزه با محصولات سمعی و بصری غیرمجاز کشور از راه اندازی این تکنولوژی تا پنج سال آینده در کشورخبرداد و افزود: با ایجاد این سیستم خروج ارز از کشور برای وارد کردن پلی کربنات با کلیویی چهار هزار و 800 تومان گرفته و فعالیت شبکه های غیر مجاز سمعی و بصری کاهش می یابد.

وی همچنین از جمع آوری 120 هزار محصول غیر مجاز فرهنگی طی سه سال گذشته در استان گیلان اشاره کرد و افزود: طبق بررسی های انجام گرفته سه تا چهار برابر این آمار هنوز کشف نشده است.

اسداللهی اظهارداشت: با توجه به جمعیت دو میلیون و 400 هزار نفری استان بر اساس کشفیات این ستاد هر چهار نفر یک سی دی غیر مجاز استفاده می کنند که یک چهارم این سی دی مستهجن و مبتذل است.

وی ادامه داد: محصولات غیر مجازی که تاکنون کشف نشده است در ازای هر نفر یک سی دی غیر مجاز طی سه سال گذشته تکثیر شده است که علاوه بر آسیب های فرهنگی بیش از یک میلیارد تومان به اشخاصی که در این زمینه قانونی فعالیت دارند ضرر و زیان وارد کرده است.