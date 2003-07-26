منافقين روياي رژه از مهران تا تهران را به گور بردند

حسين صفار هرندي معاون مدير مسئول روزنامه كيهان در گفتگو با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در سالروز عمليات مرصاد ضمن تاكيد بر پيشينه حركات منافقين در همراهي و همكاري با ارتش عراق گفت : عمليات مرصاد عمليات منافقين نبود بلكه واكنش نيروهاي ايران در قبال عمليات شرورانه اي بود كه منافقين تحت عنوان فروغ جاويدان انجام داده بودند.ما بايد يك توجهي به پيشينه حركات منافقين در همراهي و همكاري با ارتش عراق داشته باشيم، قبل از اين عمليات دو عمليات ديگر، منافقين عليه ايران داشتند يكي عمليات آفتاب در فكه وديگري عمليات چلچراغ كه در مهران انجام دادند وبا كمك ارتش عراق بخشهايي از مناطق مرزي ما را مورد تعرض قرار دادند. اقدامات منافقين بعد از يك رشته توافقات ميان يك جريان سه جانبه كه يك جانب آن آمريكا بود بك طرف رژيم عراق بود وطرف ديگر منافقين بودند صورت مي گرفت.

وي افزود: برآورد عراقي ها اين بود كه به صورت مستقيم نمي توانند وارد اقدام آفندي عليه نيروهاي ايراني بشوند ، براي برون رفت از چنين وضعيتي تدبير آن جريان سه جانبه اين بود كه بايد يك عنصرتازه ، وارد اين معركه عمليات نظامي بين ايران و عراق شود و آن عنصر جديد، نيروي خائن منافقين بود.منافقين در دو عمليات قبلي هم نشان داده بودند كه بعنوان خط شكن براي ارتش عراق به خوبي مي توانند وارد عمل بشوند.بعد از عمليات ايذايي منافقين در مناطق مرزي بود كه عراق شروع كرد به آزمودن بخت خود در مواجهه با نيروهاي ما و بعد از اين بود كه در فاو شلمچه ومجنون وسپس غرب كشور وارد عمليات شد.

صفار هرندي در ادامه اظهار داشت : در اغلب اين موارد تهيه اطلاعات عمليات براي دشمن خوني اين مملكت بعهده منافقين بود . نقطه اوج و بلوغ اين تحركات ، عمليات فروغ جاويدان بود يعني جايي كه منافقين به اين توهم افتادند حالا كه جمهوري اسلامي در يك سري عمليات آفندي عراق مجبور به پس دادن مناطقي كه تصرف كرده بود ونها يتآ مجبور به پذيرش قطعنامه در تير 1367 شده است ، وضعيت ايران از هم پاشيده ، رهبري در ايران به شدت متلاشي شده است . اينها سخنراني رجوي در جمع منافقين است وي به آنها مي گويد : شما هيچ مانعي در پيش روي خودتان نخواهيد يافت حتي در جلسه توجيهي در شب قبل از شروع عمليات در بين افراد خود از يكي ا ز فرماندهان مي خواهد كه كالك عملياتي را باز كند و آ ن فرمانده نيز به نقشه ايران كه در پشت سر خود قرار دارد اشاره مي كند و مي گويد همين كالك عملياتي شماست سرتان را بياندازيد پايين وبه سمت تهران برويد هيچ مانعي سر راه نخواهد بود و همه چيز زمانبندي و هماهنگ است و به زودي ايران براي شما خواهد شد.

معاون مدير مسئول كيهان با اشاره به سخنان صدام پيش از اين عمليات اظهار داشت : صدام در يكي از سخنرانيهاي خود كه به مناسبت تجليل از يك خلبان صورت گرفته بود پيش از عمليات فروغ جاويدان مي گويد كه به زودي ايرانيان خواهند ديد كه مجاهدين خلق ( منافقين ) به عمق بيشتري از خاك ايران نفوذ مي كنند و حكومت جنگ افروز ايران را سرنگون مي كنند.اين موضوع نشان دهنده سازمان يافته بودن اين حمله زير نظر كميته سه جانبه ايست كه در قبل گفتم . ازسوي ديگر52 سناتور آمريكايي چند روز قبل از اين ماجرا( حدود 30 خرداد) نامه اي به وزير خارجه وقت آمريكا ( جورج شولتز ) مي نويسند و به او مي گويند كه آمريكا بايد از سازمان منافقين كه در عراق مستقر است حد اكثر استفاده را براي سرنگوني حكومت تهران بكنند .سناتوري بنام « مروين دايملي » كه مشابه سناتوركنوني آمريكا « سام برام بك » است، كه هرجا پاي جريانات ضد انقلاب اين روزها عليه جمهوري اسلامي مطرح است ، او وسط معركه حاضراست . سناتور مروين دايملي نيز به شدت نسبت به سرنگوني حكومت جمهوري اسلامي تعصب داشت و در نشست هاي منافقين شركت مي كرد و با حرارت به نفع آنها موضع گيري مي كرد . در تاريخ 6 تير 1367 سناتور دايملي در تظاهرات منافقين در واشنگتن شركت مي كند و خطاب به شركت كنندگان مي گويد :« نبايد دست از تلاش كشيد . مطمئن باشيد با كمي صبر و تلاش بيشتر به زودي از « مهران » تا تهران رژه خواهيم رفت .» يعني اين فرد خودش را دراين ماجرا شريك منافقين مي داند .

وي افزود :آقاي هاشمي رفسنجاني در آن زمان گفت :« اين حركت منافقين ( عمليات فروغ جاويدان ) كرگدن واربود» ، كرگدن به واسطه وضعيت جسماني اش فقط جلو خود را مي بيند . منافقين هم با حماقت هرچه تمام تر طراحي يك عمليات مستقيم از مرز به سمت تهران را كرده بودند . بايد توجه داشت كه ارتش عراق قبل از شروع عمليات يك هجوم به سمتي كه منافقين مي خواستند عمليات بكنند آورد و در منطقه سرپل ذهاب نيروهاي ايراني راعقب زد . به دليل شرايط بدي كه نيروهاي نظامي به لحاظ رواني پيدا كرده بودند يك عقب نشيني در مرزها اتفاق افتاد و منافقين بعد ازاين تحرك وارد عمل شدند . يعني در حقيقت محيط خلأ را ارتش عراق بوجود آورد و اينها به آساني توانستند از مرز بگذرند .

صفار هرندي پيرامون شرايط رژيم عراق در آن برهه از زمان گفت : شرايط رژيم صدام در آن وضعيت بسيار بحراني بود . در جنگي كه بين ايران وعراق اتفاق افتاد ، عراق در آستانه جنگ بيش از سي ميليارد دلار ذخاير ارزي داشت، وارد جنگي شد كه همه آنها را از دست داد ، همه نفتي را كه مي فروخت هزينه جنگ مي كرد، دو كشور كويت و عربستان بالغ بر صد ميليارد دلار پول به عراق دادند كه اكثرا شكل هديه داشت . وقتي كه جنگ تمام شد با خزانه خالي خود روبرو شد و با مجموعه اي از خرابي ها در شهرها . در آن شرايط عراق چاره اي نداشت جز آنكه وضعيت را بگونه اي تغيير دهد كه براي ملت خودش توجيه داشته باشد و بگويد اين جنگ را راه انداختيم و فلان چيز را بدست آورديم . وقتي ما قطعنامه را پذيرفتيم ، عراق هيچ چيز بدست نياورده بود . در همين راستا بود كه وقتي ديد توجيهي براي كارش پيدا نكرده است تصميم گرفت به يك كشور كوچك و ضعيف مثل كويت حمله كند . صدام در ابتداي جنگ در تلوزيون عراق ظاهر شد و گفت : ما پنچ روزه در تهران هستيم . اين پنج روز تبديل شد به هشت سال واينها هنوز پشت مرزها متوقف بودند . حالا بهترين فرصت بود كه به قول صدام از طريق جريان داخلي، مجاهدين خلق ( منافقين ) خودشان بروند تهران را تصرف كنند . و در نهايت در صورت مسلط شدن منافقين بر ايران سهم عراق را هم خواهند پرداخت .

وي افزود: بعد از چند عمليات كه عراق عليه نيروهاي ما در فاو و مجنون و شلمچه و سپس غرب كشور داشت ، نيروهاي نظامي يك مقدار تعادل خود را ازدست داده بودند و به عقب نشيني هايي دست زدند .بعضي از اين عقب نشيني ها تاكتيكي بوده و بعضي ها هم ناشي از ازهم گسيختگي نيروها بود . به هرحال در آن وضعيت نقاط مرزي به شدت خالي از مدافع شد . اين عقب نشيني در حقيقت به تبع يك وضعيت خاص بحران روحي بود . كه براي سيستم بوجود آمده بود . از سوي ديگر خيلي از مردم هم شهرها را تخليه كردند . ولي يك سري نيروهاي مدافع پاي كار ايستادند، مردم هم از يك طرف فكر مي كردند كه جنگ تمام شده ، يك عده هم ناراحت بودند كه چرا اينطور تمام شده ، يك عده هم حالت انتقادي داشتند به عملكرد نيروهاي مسلح و نيروهاي ديگر . در اين شرايط بحراني است كه امكان اين اقدام از سوي دشمن فراهم مي شود . از سوي ديگر همزمان با حمله منافقين از جنوب هم عراق حمله كرد و خود را به روي جاده خرمشهر اهواز رساند و شرايطي شبيه شرايط ابتداي جنگ بوجود آمد . اينجا اين نكته را هم بگويم ، همين اقدام عراق در تصرف جاده خرمشهر - اهواز يكي از دلايل ما برحقانيت اين ايده است كه بعد از فتح خرمشهر بايد جنگ را ادامه مي داديم .

معاون مدير مسئول كيهان درتشريح عملكرد نيروهاي خودي گفت : نيروهاي سپاه اولين خط پدافندي خودشان را در تنگه چهارزبر منطقه حسن آباد بنا كردند . در اين منطقه نيروي هوايي ارتش نيز اقدامات وسيعي انجام داد . عمليات خلبان هاي هوانيروز در شكار گروه هاي منافق تأثير بسزايي در تخريب روحيه آنها داشت . از فيلم هايي كه بدست آمده اين حالت يأس وافسردگي بويژه در اواسط عمليات بخوبي پيداست . منافقين درطرح هايشان كه به قول رجوي زمان بندي شده بود براي هر محور يك فرمانده تعيين كرده بودند ، مثلا مهدي ابريشمچي فرمانده اصلي منطقه تهران بود . به هرحال مردم با ديدن اين وضعيت چاره اي جز مقابله نديدند . و وقتي نيروهاي مسلح و مردم به اينها حمله كردند در كمتر از 24 ساعت تمامي منافقين تار و مار شدند و عده زيادي هم زخمي واسير.

وقتي اين لشكر شكست خورده به عراق برگشت در يك تجمعي منافق بزرگ مسعود رجوي در جمع ديگر منافقين در حاليكه بغض كرده بود و نمي توانست حرف بزند ، گفت : من با چشمي اشكبار و خونبار به شما خوش آمد مي گويم . يعني يك حالت به شدت شكست خورده در اردوگاه منافقين بعد از اين عمليات اتفاق افتاد . چه بسا اين درس عبرتي هم براي رژيم عراق بود كه ديگر به فكر تعرض به سمت ايران نباشد .

وي پيرامون بازتابهاي بين المللي اين عمليات گفت : سناي آمريكا دنبال اين بود كه از طريق منافقين حكومت مطلوب خود را در ايران روي كار بياورند . بسياري از كشورهاي اروپايي تبليغاتشان بگونه اي بود كه گويي منافقين تنها گروه مورد قبول مردم ايران هستند . در بسياري از مجالس اروپايي نظير مجلس ايتاليا ، انگلستان ، فرانسه تعداد قابل توجهي از نمايندگان متوني را امضا مي كردند كه در آن حمايت فوري از منافقين توسط دولت هايشان درخواست مي شد . اينها با اين كار، به خيال خودشان براي سفره چرب و شيريني كه بزودي درايران راه مي افتاد مهيا مي شدند . حالا وقتي كه اين حباب منافقين مي تركد و در حقيقت همه آن بافته ها پنبه مي شود ،طبيعي است كه چاره اي جز حفقان گرفتن ندارند . اكثر كشورهاي اروپايي پس از ماجراي مرصاد هيچ ارزيابي را در اين زمينه مطرح نمي كردند . مجموعا بعد از اين واقعه نگاه بين المللي نسبت به ايران و اقتدار نظام عوض شد و به اقتدار نظام در بازسازي توانايي هاي مادي و معنوي خود اعتراف كردند و بعد از آن ، نوع رفتار جهان با نظام از موضع قبول مشروعيت آن توسط مردم مورد توجه قرار گرفت .

صفار هرندي در ادامه با اشاره به بعضي جنجالهاي ايجاد شده پس از اين عمليات در مورد اعدام چند تن از اعضاي سازمان منافقين تصريح كرد : تصور بكنيد كه يك عده اي به استخدام دشمن حربي و متجاوز در آمدند و همزمان با هم عمليات مي كنند و براي دشمن خوني ايران عمليات اطلاعات شناسايي انجام مي دهند ، حتي در خبرهاي آنزمان آمده بود كه در يك خود شيريني مشمئز كننده رجوي سركرده منافقين در يك مراسم درعراق كادويي را كه به صدام پيش كش مي كند ماكت يك موشك اسكاد است . موشكي كه تنها كاركرد آن مورد هدف قرار دادن شهرهاي ايران و كشتن صد ها نفر ايراني بود . در حقيقت به صدام دست مريزاد مي گويند . حالا چنين كساني كه حركت كردند وبا انواع و اقسام سلاح هاي نظامي وارد خاك ايران شدند و عده زيادي را هم شهيد كردند وقتي دستگير مي شوند بايد براي آنها جشن گرفت ؟ دردنيا با اين آدمها چه مي كنند ؟ مگر نه اين است كه اين افراد را در همان لحظه محاكمه صحرايي مي كنند ؟

آن اتفاقي كه افتاد مربوط به كساني بود كه در صحنه نبرد آمده بودند واسير شده بودند. اين افراد متحد عملي نيروهاي عملياتي هستند . اينها در اصل « باغي » هستند . چنين كساني معلوم هست حكمشان چيست . البته آنها اغراق آميز يك رقم هايي را اعلام مي كنند ولي تا آنجايي كه من مي دانم تعداد محدودي از اين خائنين به اعدام محكوم شدند و به سزاي عمل خود رسيدند . .كسي كه براي ساقط كردن نظام حركت مي كند وارد دور « بغي » و براندازي مي شود .

صفار هرندي با اشاره به فراخوان منافقين پيش از اين عمليات اظهار داشت :منافقين يك واحدهايي در كل اروپا داشتند كه بيشتر كار سياسي و جلب حمايت مي كردند در اصل به نوعي دريوزگي مشغول بودند، در آستانه اين عمليات به اين افراد فراخوان دادند و توانستند در مجموع چهار تا پنج هزار نفر را جمع آوري بكنند حتي بسياري از اينها دفعه اول بود كه با اين كارها مواجه مي شدند طبق فيلم هايي كه هست بسياري از اين نيروها هاج و واج و حيرت زده اند و به دنبال راه فرار هستند . وقتي كه اينها فراري شدند نيروهاي خودي براي دور زدن منافقين در نزديكي مرز حركت كردند منتها در نقطه اي به نام تنگه پاتاق كه نزديك« كرند» است نيروهاي ما ديربه منطقه رسيدند و حدود هزار نفر از منافقين از مهلكه فرار كردند. اين افرا د كه عقب نشيني كردند فرماندهان و رده هاي بالا بودند .

وي در پايان گفت :

قصه منافقين يك قصه به سر رسيده است. الان در اوج فلاكت و بدبختي قرار گرفته اند . كسي كه مدعي مبارزه با امپرياليسم جهاني بود به مزدور آنها تبديل شده است و در راهروهاي مجاللس اروپايي به گدايي و دريوزگي از نمايندگان مشغول است و تا عمر دارند هم از آنها به عنوان مزدور بار خواهند كشيد. اين سرنوشت شوم، سرنوشت عبرت آموزي است . مخصوصا براي كساني كه هنوز هم آن نگاه احمقانه منافقين را دارند ، حمايت آمريكا هيچ كس را به هيچ جا نخواهند رساند وسوسه شدن در برابر حمايت هاي آمريكا همان سرنوشت منافقين را براي گروه ها و جريانات در پي خواهد داشت . كساني كه طرح ژنريك همان منافقين هستند، بايد از سرنوشت منافقين درس عبرت بگيرند .