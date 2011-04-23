ساختمانهای آموزشی دانشگاه شیراز در رهن بانکها/ ساختمانها سند ندارند

سید حسین افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب تاکید کرد: با پیگیری های انجام شده، انتهای سال گذشته مصوبه ای از سوی هیئت دولت مبنی بر زیر رهن بردن ساختمانهای آموزشی دانشگاه شیراز توسط بانکهای کشور به منظور دریافت وام برای تجمیع دانشگاه شیراز دریافت کردیم.

این استاد دانشگاه شیراز در ادامه بیان کرد: پس از ساخت پردیس و تجمیع دانشگاه شیراز باید ساختمانها را از رهن بانک خارج کرده و یا به ازای بدهی دانشگاه به بانک، ساختمانها به دولت یا بانک واگذار شود.

وی در ارتباط با مشکلات پیش روی دانشگاه شیراز در صورت رهن ساختمانها در بانک گفت: مشکل اینجاست که بخش عمده ساختمانها آموزشی هستند و نیاز به دریافت مجوز تغییر کاربری از سوی شهرداری است تا ساختمانها را بتوان با قیمت مناسب در رهن بانک قرار داد.

افضلی افزود: در رهن قرار دادن ساختمانها با کاربری آموزشی دارای ارزش مالی برای بانک نیست.

مدیر طرحهای عمرانی دانشگاه شیراز از مشکل دیگر ساختمانهای دانشگاه شیراز یاد کرد و گفت: بعضی از ساختمانها مشکل سند دارد که از مجموعه استان درخواست می کنم سند این ساختمانها را دریافت کنند تا بانک بتواند آنها را در رهن خود ببرد زیرا تنها راه حل مشکل دانشگاه شیراز، بردن ساختمانهای آموزشی در رهن بانک است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در ارتباط با معضلات عدم تجمیع این دانشگاه گفت: پراکندگی واحدهای مختلف و عدم تمرکز سبب شده که بدون اغراق بین 40 تا 50 درصد اعتبارات دانشگاه شیراز صرف هزینه های پراکندگی این دانشگاه شود.

وی درخصوص حجم قراردادهای شرکت اتوبوسرانی و حفاظت فیزیکی دانشگاه شیراز که بار مالی فراوانی را به علت پراکندگی ایجاد کرده است گفت: قرارداد اتوبوسرانی دانشگاه در سال به 3 میلیارد تومان و قرارداد حفاظت فیزیکی به 2 میلیارد تومان در سال رسیده است. این در حالی است که اگر مجموعه دانشگاه شیراز تجمیع می شد به جای 400 نگهبان با 40 نگهبان هم می توانیم حفاظت فیزیکی را انجام دهیم.

به گفته مدیر طرح های عمرانی دانشگاه شیراز، امکان تجمیع با این اعتبارات معمول سالانه ای که در سطح مجلس و دولت دیده می شود، وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارات سرانه دانشجویی که به دانشگاهها پرداخت می شود در دانشگاههای دیگر صرف آموزش و پژوهش و در دانشگاه شیراز صرف مسائل پراکندگی می شود.