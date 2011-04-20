تلویزیون اینترنتی جهانی مرکز دارالمعارف الشیعی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت پیمان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: مرکز دارالمعارف شیعی براساس سیاست‌ها و چشم انداز کلی مندرج در اساسنامه تاکنون فعالیت‌هایی داشته و یا در دست اجرا دارد که راه اندازی شبکه تلویزیونی جهانی از جمله این فعالیت‌ها است.



وی ابراز داشت: توسعه مرکز پاسخگویی به سئوالات و شبهات دینی و به صورت تلفنی، مکاتبه‌ای، اینترنتی و حضوری و ارایه خدمات علمی، پژوهشی و اطلاع رسانی در زمینه علوم و معارف اسلامی از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاع رسانی و گسترش وب سایت‌ها از دیگر فعالیت‌هایی است که توسط این مرکز انجام شده است.



انتشار ۹۰ جلد اثر از حجت الاسلام انصاریان



پیمان اظهار داشت: جمع آوری، تنظیم و نشر آثار مکتوب محقق اندیشمند حجت الاسلام حسین انصاریان از دیگر فعالیت‌های این مرکز بوده است که تاکنون بیش از ۹۰ جلد از آثار قلمی ایشان در قالب بیش از ۶۰ عنوان کتاب توسط این مرکز منتشر شده است.



وی خاطرنشان کرد: تولید، آماده سازی و عرضه آثار صوتی استاد انصاریان از دیگر فعالیت‌های انجام شده این موسسه است که بیش از شش هزار ساعت سخنرانی در قالب بیش از ۵۰۰ موضوع مشتمل بر موضوعات اصلی علوم و معارف اسلامی تنظیم شده است.



تاسیس بانک‌های اطلاعاتی علوم و معارف شیعی



وی تصریح داشت: تاسیس بانک‌های اطلاعاتی علوم و معارف شیعی از دیگر فعالیت‌های مرکز دارالمعارف شیعی بوده است.



پیمان ایجاد مرکز تخصصی برای تربیت مبلغ و واعظ برای داخل و خارج کشور، ایجاد واحد احیاء میراث تشیع به منظور احیای آثار ارزشمند و متون شیعی بزرگان حوزه و نشر آن‌ها و کمک به حفظ وحراست میراث فرهنگی را از دیگر فعالیتهای موسسه دارالمعارف الشیعی عنوان کرد.



وی اضافه کرد: ساختمان جدید دارالمعارف شیعی در سال ۱۳۸۹ در مساحتی بالغ بر ۱۲ هزار مترمربع کلنگ خورده و در ۴ طبقه در حال ساخت است.