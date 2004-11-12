صدها آمريكايي در نيويورك تظاهرات كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين نخستين تظاهرات ضد جنگ پس از انتخاب دوباره جرج بوش به عنوان رئيس جمهوري آمريكا است كه توسط اتحاديه صلح و عدالت سازماندهي شد .



اين تظاهرات در " روز بزرگداشت سربازان پيشين " آمريكا برگزار شد . اين گروه بزرگترين تظاهرات ضد جنگ را در ماه اوت براه انداخته بودند .

تظاهر كنندگان در مقابل دفاتر هيلاري كلينتون و چارلز شومر سناتورهاي دموكرات جمع شدند و فرياد هاي " حمله به فلوجه را متوقف كنيد " ، " به اشغال عراق پايان دهيد" ، " بمب باران را متوقف كنيد" ، " سربازان را به خانه بازگردانيد " سر دادند .



اتحاديه صلح و عدالت دراين تظاهرات با قرائت بيانيه اي اعلام كرد : هدف ارتش از حمله به فلوجه در هم كوبيدن شورشيان در عراق است اما همه شواهد حاكي از آن است كه اين اقدام كه جان بسياري از آمريكاييها و عراقيها را گرفته موجب تحريك و دامن زدن به حملات تروريستي خواهد شد .

