به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت فنلاندی نوکیا با هدف رقابت با سرویس "استریت ویوو" گوگل سرویس نقشه های Ovi Maps را در نسخه سه بعدی نیز عرضه کرده است. در این سرویس نقشه های سه بعدی هنوز در فاز بتا است بنابراین تنها امکان مشاهده چند شهر بزرگ دنیا شامل کپنهاگ، لندن، هلسینگی، اسلو و سانفرانسیکو را با جزئیات خیابانها و مختصات نقشه یابی ارائه می دهد اما نقشه ها و تصاویر سه بعدی بسیاری از شهرهای دنیا را به عنوان "مقصد" برای انجام یک گردش مجازی نشان می دهد.

این برنامه، هم بر روی رایانه و هم بر روی تلفنهای همراه نوکیا که مجهز به سرویس Ovi Maps هستند قابل استفاده است.

پس از نصب برنامه این سرویس جدید از روی سایت Ovi Maps کاربر نقشه ای از تمام زمین را مشاهده می کند و شهرهای قابل دسترسی به صورت سه بعدی در عمق تصویر نقشه زمین دیده می شوند. با یک کلید ساده می توان "مقصد" را انتخاب کرد و به این ترتیب گردش مجازی در شهر آغاز می شود. کاربر می تواند آزادانه در تمام محیطها به خصوص در سطح خیابانها حرکت کند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، Ovi Maps 3d در همکاری با C3 توسعه یافته است. C3 شرکتی تخصصی در عرصه تصویرسازی از طریق مدل بازسازی دیجیتال عکس است. از طریق این نقشه های سه بعدی، کاربر می تواند خود را در یک محیط دیجیتال از شهر قرار دهد و آسانتر از "گوگل استریت ویوو" وضعیت محیط واقعی شهر را درک کند.

مایکل هالبر، معاون رئیس نوکیا در این خصوص اظهار داشت:" Ovi Maps 3D چسبی میان دو دنیای واقعی و مجازی است."

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