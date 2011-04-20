کلینیک تخصصی بیمارستان امام حسین(ع) در محمدشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کلینیک تخصصی بیمارستان خیریه امام حسین(ع) پیش از ظهر چهارشنبه با حضور خیرین و نیکوکاران و هیئت امنای آسایشگاه خیریه کهریزک و مسئولان استان البرز طی مراسمی افتتاح شد.

بیمارستان خیریه امام حسین(ع) باهدف تامین امکانات بهداشتی و درمانی مردم محمدشهر و جنوب شهرستان کرج با ظرفیت 70 تخت بیمارستانی و در زیربنای هفت هزار و 500 متر مربع در چهار بلوک ساختمانی در حال احداث است که با همت خیرین کلینیک تخصصی این بیمارستان روز جاری به بهره برداری رسیده و از امروز پذیرای بیماران و مراجعان است.

این پروژه در زمینی به متراژ دو هزار مترمربع برای احداث بیمارستان تخصیص یافته است که اجرای بخشی از ساختمان آن توسط حاج منصور جوان بخت از نیکوکاران محمدشهر صورت گرفته است.

تمام هزینه های پروژه با خیرین و نیکوکاران بوده است

هزینه های اجرایی این پروژه تاکنون از طریق کمکهای خیرخواهانه بانی نیکوکار و خیرین و اعضای هیئت امنای آساایشگاه خیریه کهریزک تامین شده است.

این بیمارستان که دارای بخشهای اورژانس، ام آر ای، سی تی اسکن، سونوگرافی و ... است تاکنون حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با راه اندازی این بیمارستان جمعیت قابل توجهی از ساکنین شهرهای مستقر در جنوب شهرستان کرج از خدمات پزشکی و درمانی بهره مند خواهند شد.

کادر پزشکی کلینیک آماده ارائه خدمات پزشکی است

کلینیک این بیمارستان در متراژ 500 متر مربع در حال حاضر تکمیل شده و با حضور کادر پزشکی شامل، پزشک به صورت تمام وقت، ماما، پرستار و بهیار و .... و بهره گیری از تجهیزات مورد نیاز پزشکی آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان است.

علاقمندان به مشارکت در پروژه این بیمارستان خیریه می توانند از طریق کمکهای نقدی و غیر نقدی، خرید تجهیزات مورد نیاز، اهدا خودرو و آمبولانس، اهدا کالا و اجناس از قبیل مصالح ساختمانی و .... زمینه تکیل این پروژه بیمارستانی را فراهم کنند تا بر اساس پیش بینهای صورت گرفته تا پایان سال 91 این بیمارستان به طور کامل به بهره برداری برسد.

این بیمارستان در محمدشهر، روبروی خیابان شهرداری، خیابان 104 واقع است و خیرین نیکوکار علاقمند به تکمیل و مشارکت در تجهیز این بیمارستان خیریه می توانند با شماره های 0261-6205060 الی 63 تماس بگیرند و یا کمکهای خود را به شماره حساب فراگیر بانگ تجارت شعبه حصارک 0093800079 و حساب ساتنا ir540180000000000093830032 واریز کنند.