دورکاری جزء شرایط احراز شغل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، لطف الله فرزونده در حاشیه جلسه شورای اداری استان لرستان در گفتگو با خبرنگاران پیرامون برنامه های دولت برای دورکاری در دستگاهها اظهار داشت: آئین نامه دورکاری ابلاغ و دستورالعمل آن نیز داده شده است.

وی ادامه داد: در سالجاری ما به دنبال این هستیم که مشاغلی را که به طور کامل یا 50 درصد می توان دورکاری کرد را احصا کنیم.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: نکته دیگری که به دنبال آن هستیم این است که دورکاری جزء شرایط احراز شغل در مشاغلی شود که باید به صورت دورکاری صورت گیرند.

فروزنده تصریح کرد: در مجموع طی سالجاری نیز مانند گذشته دستگاهها موظف هستند مشاغلی را که می توان به صورت دورکاری انجام داد را تعیین کنند و این موضوع پیگیری شود.

وی همچنین در مورد برنامه های این معاونت طی سالجاری در حوزه منابع انسانی نیز گفت: بحث سازماندهی و توانمندسازی نیروی انسانی به صورت جدی در سالجاری در دستور کار قرار گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ادامه داد: امسال اگر بخواهیم بحث جهاد اقتصادی را دنبال کنیم باید در راستای ترویج روحیه جهادی در میان نیروی انسانی قدم برداریم.

فروزنده تحقق جهاد اقتصادی را در گرو توجه به توانمندسازی نیروی انسانی دانست و گفت: در این راستا در سالجاری برنامه های آموزشی، برنامه های نظام پرداخت و نظام ارزشیابی به قوت خود پیگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر برنامه های این معاونت برای ارتقا انگیزه کارکنان دولت، بیان داشت: به دنبال این هستیم که به معنای واقعی بهره وری را در نظام اداری تقویت کنیم.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری همچنین توسعه دولت الکترونیک، اصلاح ساختارها، ایجاد زمینه حضور مردم، توسعه دفاتر پیشخوان دولت در روستاها و شهرها را از دیگر برنامه های سال 90 این معاونت برشمرد.

فروزنده همچنین در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی نیز بیان داشت: برنامه های لازم در رابطه با ساماندهی نیروهای غیرحجمی بر اساس ضوابط اجرایی ماده 29 صورت گرفته است.

وی ادامه داد: نیروهایی که در کارهای حجمی نیز فعالیت داشتند و پیمانکار با ما در ارتباط بود به همان روال به کار خود ادامه خواهند داد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه روال کار در استان لرستان نیز هم راستا با دیگر استانها پیگیری شده است، تصریح کرد: در سال 90 دیگر نمی توانیم به شکل گذشته ادامه دهیم چرا که ارتباط تنظیم قرارداد با هر شرکتی برای کار ممنوع است.