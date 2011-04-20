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۳۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

غضنفرآبادی در گفتگو با مهر:

قوه قضائیه از عربستان به دادگاه لاهه شکایت کند

قوه قضائیه از عربستان به دادگاه لاهه شکایت کند

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با اشاره به ادامه جنایات نیروهای عربستان دربحرین گفت : قوه قضائیه با طرح شکایت در دادگاه بین المللی لاهه، مجازات جنایت کاران جنگی راپیگیری کند.

موسی غضنفر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد : دادگاه های بین المللی در برابر انواع جنایات و نسل کشی ها در بحرین، یمن و لیبی ساکت بوده و به وظایف قانونی خود برای مجازات جنایت کاران جنگی عمل نمی کنند.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر کشتار مردم بی دفاع بحرین و یمن گفت : دادگاه های بین المللی نهادهای وابسته به استکبار جهانی بوده و بر این اساس چاره ای جز سکوت در برابر جنایات نیروهای عربستان در بحرین ندارند.

وی تاکید کرد : قوه قضائیه باید با طرح شکایت به دادگاه بین المللی لاهه، مجازات جنایت کاران جنگی را پیگیری کند.       
 

کد مطلب 1293723

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