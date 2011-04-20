قوه قضائیه از عربستان به دادگاه لاهه شکایت کند

موسی غضنفر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد : دادگاه های بین المللی در برابر انواع جنایات و نسل کشی ها در بحرین، یمن و لیبی ساکت بوده و به وظایف قانونی خود برای مجازات جنایت کاران جنگی عمل نمی کنند.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر کشتار مردم بی دفاع بحرین و یمن گفت : دادگاه های بین المللی نهادهای وابسته به استکبار جهانی بوده و بر این اساس چاره ای جز سکوت در برابر جنایات نیروهای عربستان در بحرین ندارند.

وی تاکید کرد : قوه قضائیه باید با طرح شکایت به دادگاه بین المللی لاهه، مجازات جنایت کاران جنگی را پیگیری کند.

