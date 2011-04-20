سامانه مختل کننده انواع سیگنالهای پیچیده رادیویی ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه اخلال کننده طیف گسترده V/UHF در سه نوع سامانه پیشرفته تاکتیکی قابلیت مختل کردن محدوده وسیع فرکانسی را دارا است.
در این سامانه از تکنیک رادیو نرم افزار برای تخریب انواع سیگنالهای پیچیده استفاده شده و برای افزایش کارایی نیز این سامانه مجهز به آنتن "لوگ پریودیک" (آنتن دارای پهنای باند بالا ) برای پوشش جهتی فاصلههای دور است.
از جمله مزایای این سامانه هوشمندی مانیتورینگ، شناسایی و اخلال لینکهای فعال است و تمامی زیرسیستمهای آن از جمله گیرنده با حساسیت بالا و تقویت کننده توان بالای باند پهن، دارای فناوری بالایی هستند که به طور کامل بومی سازی شده است.
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