تسریع در راه اندازی بیمارستان گنبد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد دستمرد ظهر چهارشنبه در نشست این معاونت از همکاری و تعامل دستگاه های خدمات رسان آب ، برق و گاز و مخابرات برای این بیمارستان قدردانی کرد.

وی گفت: موانع پیش روی نصب انشعابات این بیمارستان باید توسط پیمانکار هموار شود تا دستگاه های خدمات رسان بتوانند در نصب انشعابات کارهای لازم را انجام دهند.

وی بر پیگیری مشاور طرح و پیمانکار این پروزه برای تسریع در نصب انشعابات این بیمارستان بر اساس استانداردهای موجود تاکید کرد.

جعفری رئیس مسکن و شهرسازی از پیشرفت 97 درصدی بیمارستان چهار راه آق قایه خبر داد که برای تحویل موقت برای تجهیز بیمارستان آماده است.

دکتر عابدی رییس شبکه و بهداشت و درمان شهرستان گنبد کاووس نیز با بیان اینکه نقشه تیپ برای نصب انشعابات وجود دارد بر بکارگیری تجهیزات روز در نصب سیستمهای گرمایشی و سرمایشی به صورت کم مصرف تاکید کرد.

وی افزود: باید تمام موارد در ساخت و تجهیز ساختمان بیمارستان 96 تختخوابی لحاظ شود تا در آینده پروژه ای بدون عیب و نقص به بهره برداری برسد.