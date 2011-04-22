سازهای استاد در موزه موسیقی

مدیرموزه موسیقی با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف واگذاری این سازها به خبرنگار مهر، گفت : استاد قنبری مهر از برجسته ترین اساتید در ساخت سازهای موسیقی ایران هستند و آثار ارزنده ای در حوزه ساخت ساز دارند بر همین اساس مجموع سازهایی که ایشان ساخته است به موزه موسیقی واگذار شده و قرار است در فرصت مناسب مراسم رونمایی از این سازها انجام شود.

علی مرادخانی در ادامه به فعالیت های این موزه در سال جاری اشاره کرد و گفت : غنی سازی آرشیو و گنجینه های موزه موسیقی از مهمترین اهداف است چراکه موزه و موزه داری زمانی به طور واقعی معنا پیدا می کند که آرشیو قوی از داشته های گذشتگان داشته باشد بنابراین برای رسیدن به این منظور باید آرشیو موزه که شامل کتاب های موسیقی،سازها و ادوات این هنر می شود غنی گردد.

وی در ادامه افزود : علاوه برغنی ساختن آرشیو موزه موسیقی، برگزاری گرامیداشت برای برخی از بزرگان موسیقی ایران که جزو گنجینه های ملی موسیقی ایران هستند از دیگر برنامه های مدیریت موزه موسیقی است.

مرادخانی درپاسخ به این سئوال که تامین بودجه موزه موسیقی در سال جاری از چه طریقی صورت می گیرد گفت : مجموع بودجه این نهاد از سوی شهرداری تامین می شود چراکه این موزه به صورت غیر انتفاعی و غیر دولتی اداره می شود بنابراین بودجه ای از سوی دولت به آن اختصاص داده نمی شود بر همین اساس موزه موسیقی از طریق شهرداری تهران و کمک های مردمی اداره می شود .