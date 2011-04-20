به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی حسینی از انجام مذاکرات با هلدینگها و نهادهای مالی برای عرضه سهام شرکتهای زیر مجموعه شان خبر داد و گفت: سازمان بورس در تلاش است برای ایجاد تعادل در معاملات بازار سهام با یک حرکت جهادی عرضه سهام جدید را در بازار شدت ببخشد.
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بر اساس این برنامه صدور مجوز های جدید پذیرش و عرضه سهام شرکتهای جدید کوتاه تر و راحت تر خواهد شد تا عرضه سهام جدید در بورس سرعت بیشتری بگیرد.
وی درباره اینکه آیا سازمان خصوصی سازی برنامهای برای عرضه سهام جدید دارد تصریح کرد: برنامه پذیرش و عرضه سهام شرکتهای دولتی از کنترل سازمان بورس خارج است اما مذاکرات زیادی با هلدینگها و نهادهای مالی بزرگ برای عرضه سهام شرکتهای زیر مجموعه شان انجام شده است تا از این طریق به افزایش تعادل در بازار سهام کمک شود.
حسینی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون جلسات متعددی برای ساماندهی عرضهها انجام شده است، گفت: اقدامات گستردهای در سطح سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای اینکار انجام شده و با مذاکرات انجام شده قرار شد نهاد های مالی بزرگ اقدام به عرضه سهام شرکتهای زیر مجموعه خود در بازار کنند چرا که رونق معاملات بورس شرایط مناسبی را برای افزایش سهام شناورآزاد شرکتها فراهم کرده است. یکی از دلایل افزایش ارزش روزانه معاملات ناشی از عرضههای جدید است.
وی در ادامه از انجام مذاکراتی با سازمان خصوصی سازی برای پیگیری عرضه سهام شرکتهای جدید خبر داد و اعلام کرد: برنامه شرکت بورس این است که در سال جاری 12 شرکت جدید را عرضه کند اما ما امیدواریم با ورود شرکتهای تازه تاسیس و همچنین شرکتهای متوسط و میانه به بازار سرمایه ،تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس به بیش از این میزان برسد.
معاون سازمان بورس به پذیرش شرکت هایی که در فرابورس پذیرفته می شودند اشاره کرد و گفت:یکی از برنامههای ما این است که شرکتهایی که سهامشان در فرابورس عرضه میشود پس از طی 6 ماه و ارایه اسناد مالی شان به بورس منتقل شوند و امکان معاملات سهامشان دربورس به وجود بیاید.
وی پیش بینی کرد از اواخر سال جاری و اوایل سال آینده روند پذیرش و عرضه سهام شرکتهای جدید به یک روال ثابت تبدیل شود.
حسینی در ادامه با بیان اینکه زمان مناسبی برای افزایش سرمایه شرکتها و تامین منابع مالی فراهم شده تاکید کرد: سال گذشته ارزش اسمی بازار سرمایه از محل افزایش سرمایه شرکتها به میزان 10 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین 100 مجوز عرضه جدید در سال گذشته صادر شد.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس خاطرنشان کرد: اگر روند سال گذشته تکرار شود در سال جاری نیز ارزش اسمی بازار سرمایه به میزان تا 10 تا 15 درصد از محل افزایش سرمایه شرکتها افزایش پیدا خواهد کرد.
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