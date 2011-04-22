بازگشت ژرژ سیمنون به ایران با "شکیبایی مگره"

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در ژانر پلیسی نوشته شده و از سری کتابهای کاراگاه مِگرِه است و میتوان آن را ادامه کتاب "مِگرِه از خود دفاع میکند" سیمنون دانست که چندی پیش در ایران منتشر شد.
بخشی از متن کتاب از این قرار است: "... مگره که صورتش را به طرف منظره آرام رودخانه سن گردانده بود، رفتن آنها را ندید. او روی ساحل رودخانه دنبال اشباح آشنا میگشت. شبح آن مردی که با قلاب ماهی میگرفت. مگره او را از سالها پیش "ماهیگیر خودم" نامید. گرچه بیگمان نمیتوانست شخص واحدی باشد. آنچه اهمیت داشت این بود که همیشه مردی در آنجا کنار پل سن ـ میشل برای ماهیگیری وجود داشت...".
کتاب 176 صفحهای "شکیبایی مِگرِه" در شمارگان 1100 نسخه و با قیمت 3500 تومان از سوی انتشارات جهان کتاب به چاپ رسیده است.
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