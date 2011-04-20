هدر رفت وقت ؛ آفت مهم نظام اداری/ 120 خدمت الکترونیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، لطف الله فروزنده در شورای ادارای استان لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه تحول اداری در کشور لازم است، اظهار داشت: دولت به دنبال تحول در بروکراسی اداری در کشور است.

وی با بیان اینکه نظام اداری کشور مربوط به 80 سال پیش است، خاطر نشان کرد: این نظام اداری قجری است و طراح آن مستشاران خارجی بوده اند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه دولت دهم با توجه به چشم انداز 20 ساله، سیاست های ابلاغی از رهبر معظم انقلاب، قانون مدیریت خدمات، اصل 44 و برنامه توسعه پنجم یک برنامه، با عنوان 10 برنامه تحول تدوین کرده است، ادامه داد: این 10 برنامه در مرحله اجراست.

فروزنده با بیان اینکه محورهای اجرای این 10برنامه بر اساس زمانبدی مشخص و روشن تدوین شده است، بیان کرد: یکی از محورهای این برنامه ساماندهی نیروی انسانی در کشور است.

در نظام اداری کشور از استعدادها به خوبی استفاده نشده است

وی با اشاره به اینکه ساماندهی نیروی انسانی در کشور متناسب با استعدادها خواهد بود، یادآور شد: متاسفانه در نظام اداری کشور از استعدادها و مهارتها به خوبی استفاده نشده و هنوز بهره وری در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کار ساماندهی نیروی انسانی در استانها بر عهده استاندار است، خاطر نشان کرد: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند که با استانداری همکاری لازم را داشته باشند.

فروزنده همچنین با تاکید بر اینکه دستگاههای ملی نیز موظف هستند که در راستای ساماندهی نیروی انسانی در استانها با استانداران همکاری کنند عنوان کرد: پست ها و وظایف اداری بایستی بر اساس نقشه راه تدوین شوند

وی با بیان اینکه وظایف حاکمیتی بر عهده دولت است بیان داشت: دولت در این راستا نیروهای لایق و توانمند را جذب خواهد کرد.

دولت باید سالانه چهار درصد وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه وظایف تصدی گری باید بر عهده خود مردم باشد یادآور شد: دولت موظف است که سالانه چهار درصد از وظایف را شناسایی و به بخش خصوصی واگذار کند.

فروزنده توانمند سازی نیروهای انسانی را از دیگر برنامه های دولت در قالب این 10 برنامه برشمرد و خاطر نشان کرد: دولت در این راستا نیز یک نظام آموزشی را طراحی کرده است.

وی با بیان اینکه این نظام آموزش در قالب آموزش های توجیهی بدو خدمت اجرا خواهد شد عنوان کرد: در قالب این آموزش های بدو خدمت، آموزش های اعتقادی، سیاست های ابلاغی رهبری، قوانین مدیریت خدمات کشوری، سیاستهای اصل 44، قوانین مالی و محاسباتی و مهارتهای شغلی و تخصصی ارائه خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه گذراندن این آموزش های بدو خدمت برای همه مدیران الزامی است بیان داشت: متاسفانه عدم آشنایی بعضی مدیران در زمینه امور دستگاهها موجب تخلف های دلسوزانه می شود.

فروزنده با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی با گذراندن این دوره های آموزش بدو خدمت مدارک نوع دوم را اخذ می کنند یادآور شد: مدیران با گذراندن این دوره های بدو خدمت دیگر برای گرفتن مدرک و ادامه تحصیل لازم نیست به دانشگاهها بروند.

شناسایی 700 فرآیند برای کوتاه شدن در نظام اداری

وی اصلاح ساختار و فرآیندها را از دیگر برنامه های در دستور کار دولت برشمرد و خاطر نشان کرد: اصلاح ساختار در کشور ضروری است و همچنین فرایندها نیز باید کوتاه شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر بعضی کار های اداری در کشور بیش از 16 مرحله دارد عنوان کرد: اصلاح ساختار اداری در کشور در راستای کاهش کارمند، کاهش پست و هزینه است.

فروزنده با اشاره به اینکه دولت بیش از 700 فرایند را شناسایی کرده که نیازمند اصلاح و کوتاه شدن است، عنوان کرد: دولت در نظر دارد که کارهای اداری در کشور را تا آنجایی که ممکن است الکترونیکی کند.

وی با بیان اینکه ضرورتی ندارد که دولت همه کارهای اداری را انجام دهد بیان داشت: تقویت بخش خصوصی و واگذاری امور به مردم در این راستا ضروری به نظر می رسد.

راه نجات کشور اجرای دولت الکترونیک است

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری اجرای دولت الکترونیک در کشور را یکی دیگر از برنامه های دولت دانست و یادآور شد: راه نجات کشور اجرای دولت الکترونیک است.

فروزنده با تاکید بر اینکه با اجرای دولت الکترونیک در کشور دقت و سرعت کارها بالا خواهد رفت خاطر نشان کرد: همچنین جلوگیری از فساد و کاهش هزینه ها از دیگر مزایای اجرای دولت الکترونیک در کشور است.

وی با بیان اینکه ما در حال حاضر تعداد 120 خدمت در کشور را کاملا الکترونیکی کرده ایم، عنوان کرد: دستگاههای اجرایی بایستی در این راستا با ایجاد یک پایگاه اطلاع رسانی، دسته بندی خدمات و تعامل با دیگر دستگاههای اجرایی در این زمینه اقدام کنند.

بانکها شعبات خود را کاهش دهند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تاکید بر بانکداری الکترونیک در کشور بیان داشت: بانکها بایستی در این راستا شعبات خود را کاهش دهند.

فروزنده با همچنین با تاکید بر ضرورت دورکاری در کشور یادآور شد: در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر در دنیا دور کار هستند.

وی با تاکید بر انجام فعالیتها از طریق سیستم توسط کارمندان در کشور خاطر نشان کرد: در انجام کارهای اداری عملکرد مهم است نه حضور کارمند در ادارات.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با بیان اینکه حضور کارمندان در ادارات تنها هزینه ها را بالا می برد عنوان کرد: انجام کارهای اداری به صورت سیستمی و دورکاری به خصوص در کارهای ستادی ضروری است.

فروزنده با تاکید بر اجرای سیستم تحول در نظام اداری کشور بیان داشت: هدر رفتن وقت آفت مهم نظام اداری ما است.

برگزاری جشنواره شهید رجایی در همه استانها

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استخدامی های دستگاههای اجرایی یادآور شد: محور اصلی استخدام در دستگاههای دولتی استاندار است و رئیس جمهور تمام اختیار را در این زمینه برعهده آنها قرار داده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ارزیابی های عملکرد کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی نیز خاطر نشان کرد: جشنواره شهید رجایی در سطح همه استانهای کشور در این زمینه برگزار خواهد شد و در این جشنوار ها چهره های برتر معرفی می شوند.

فروزنده ادامه داد: همچنین در سطح ملی نیز دستگاههای ملی را استانداران معرفی خواهند کرد و از آنها تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی خاطر نشان کرد: ارزیابی مدیران و کارکنان برتر دستگاههای اجرایی بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی خواهد بود.

اجرای طرح رسیدگی به مراجعات مردم در دستگاه های اجرایی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری همچنین با اشاره به اجرای طرح رسیدگی به مراجعات مردم در دستگاههای اجرایی بیان داشت: ما در سالجاری دستگاههای اجرایی را موظف را کرده ایم که یک طبقه از ادارات خود را برای رسیدگی به کارهای ارباب رجوع اختصاص دهند و یکی از معاونین و یا کارشناسان آن ادارات به مشکلات و کارهای مردم رسیدگی کنند.

فروزنده همچنین با تاکید بر ضرورت سلامت اداری در کشور یادآور شد: تمام تلاش ما در این زمینه اول پیشگیری سپس جذب و حفظ افراد متعهد، متدین و نظارت در این زمینه است.

وی ادامه داد: در صورت بروز هر گونه مشکل در راستای اجرای سلامت اداری در دستگاههای اجرایی بایستی هیئت های بدوی و تجدید نظر در این راستا اقدام کنند و در آخر ما به تخلفات رسیدگی خواهیم کرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید بر ساماندهی فضاها در استانهای کشور خاطر نشان کرد: این موضوع از اختیارات استانداران است و آنها باید طبق ماده 39 قانون مدیریت اقدام کنند.