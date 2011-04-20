ایستگاه سنجش گرد و غبار در خوزستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، عزیز ارشم ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مرکز به منظور بررسی، ارزیابی و برنامه ریزی لازم در زمینه مدیریت فرسایش بادی و اندازه‌ گیری شدت آلودگی احتمالی ذرات گرد و غبار در استان خوزستان و همچنین ارائه راهکارهای مورد نیاز برای به حداقل رساندن اثرات مخرب گرد و غبار راه اندازی شده است.

وی افزود: در دهه اخیر بارها شاهد فرسایش بادی و وقوع گرد و غبارهای شدید در استان خوزستان و بسیاری از استانهای کشور بوده‌ایم به گونه ای که پدیده گرد و غبار، طبق گفته رئیس سازمان هواشناسی کشور، فقط در سال 88 حدود 180 روز در استان خوزستان اتفاق افتاده که موجب مشکلات زیادی در ابعاد مختلف انسانی و محیط زیست شده است.



ارشم تصریح کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، پدیده گرد و غبار، خسارات فراوانی به محصولات کشاورزی وارد می‌کند، البته آسیب‌هایی که بر اثر این پدیده به سلامت انسانها وارد می‌شود بسیار گسترده و برآورد آن، کار بسیار دشواری است چراکه برخی از خسارات در کوتاه مدت و برخی دیگر در درازمدت بروز پیدا می‌کنند و نکته بسیار مهم و قابل توجه، تاثیر آن بر سلامت مردم و به خصوص خردسالان، سالمندان و بیماران تنفسی خواهد بود.



وی افزود: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، مطالعات و تحقیقات خود را از سال 1388 شروع کرده و با مطالعه دقیق و آنالیز بادهای فرساینده و گرد و غبار در استان و انتخاب مکانهای مناسب برای ایجاد یک شبکه تله اندازی و جمع آوری رسوبات بادی (گرد و غبار) که بااستفاده از روش تله‌اندازی (BSNE) به تعداد حداقل پنج ایستگاه در استان پیش بینی و اقدامات لازم را در برنامه‌ کاری خود قرار داده است که در زمان حاضر، دو ایستگاه در دو منطقه بستان (بیت راشد) و الباجی، احداث و راه‌اندازی شده است.

مدیر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بیان کرد: در این ایستگاه ها پس از وقوع هر گرد و غبار، نمونه گیری برای انجام آزمایشهای شیمی، دانه بندی ذرات، مطالعات میکروسکوپی، مطالعات کانی شناسی ذرات شن‌ ریز و رس انجام می شوند.