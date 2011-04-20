درخواست آیت الله جوادی آملی از جانبازان

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی روز چهارشنبه در دیدار تعدادی از شاهدان زنده عرصه پیکار و جانبازان قطع نخاعی استان مازندران تصریح کرد: خدای سبحان گرچه در همه جا حضور دارد ولی در دو جا حضورش نزدیکتر است. در یکجا خدای سبحان ما را مهمان خودش می کند که آن ماه مبارک رمضان است و کسانی که اهل روزه و دعاهای ماه مبارک رمضان باشند جزو مهمانان خدا هستند. در جای دیگر ما به مهمانی خدای سبحان می رویم که آن حج و عمره است و کسانی که اهل طواف و زیارت خانه خدا باشند جزو مهمانان خدای سبحان هستند.



مفسر بزرگ قرآن کریم با اشاره به اینکه گاهی خدا مهمان انسان می شود تصریح کرد: خدای سبحان فرمود که من مهمانی آنهایی که دلهای شکسته دارند و به هیچکسی جز خدا امید ندارند و با من راز و نیاز می کنند و از من چیزی می خواهند را می پذیرم.



آیت الله جوادی آملی خطاب به جانبازان سرافراز گفت: شما عزیزان که سرمایه خودتان را در راه رضای خدا دادید - که انشاء الله اهل بهشت هستید – سعی کنید در حد فرشته ها باشید.



وی افزود: حالا که این فضیلت برای شما عزیزان هست وخدای سبحان مهمان شماست خواسته هایتان را با خدا در میان بگذارید ولی برخی از امور را مقدم بدانید و آن این است که این نظام امانت الهی است و به آسانی به دست نیامده است، گرچه دلهای شما شکسته است ولی هر وقت شکسته تر شد به حق صدیقه طاهره خدا را قسم بدهید که این نظام تا ظهور صاحب اصلی اش محفوظ بماند و دشمنان داخل و خارج نسبت به نظام طمع نکنند.

