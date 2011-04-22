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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

"بحرین" منتشر شد

"بحرین" منتشر شد

کتاب "بحرین" از مجموعه "جهان‌ ما" نوشته الهام بازدار از سوی شرکت سهامی کتابهای جیبی وابسته به موسسه انتشاراتی امیرکبیر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در کتاب "بحرین" خواننده با مطالب متنوعی از جمله سرزمین و اقلیم، شهرهای اصلی، زندگی و مردم، جشنهای ملی و مذهبی، سیاست و حکومت، اقتصاد و معیشت، فرهنگ و هنر و سفر و گردشگری در کشور بحرین آشنا می‌شوند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: بحرین در چند دهه اخیر نشان داده که کم‌جمعیت بودن موجب کم‌رنگ بودن فرهنگ نخواهد بود. این مجمع‌الجزایر کوچک دارای ادبیاتی پویاست و در جمع بیست و دو کشور عرب‌زبان از جایگاهی قابل توجه برخوردار است. دلیل این سخن، تعداد شاعران و نویسندگان این کشور است که در سطح ادبیات جهان عرب آوازه‌ای بلند یافته‌اند.

مجموعه "جهان ما " شامل کتابهایی است که به طور مختصر اما کاربردی و مفید به معرفی کشورهای جهان می‌پردازد. هر کدام از کتابهای این مجموعه افزون بر آنکه می‌تواند منبعی روزآمد و کامل برای تحقیق و مطالعه درباره یک کشور باشد قابلیت این را دارد تا به‌عنوان یک راهنمای دستی در مسافرت استفاده شود.

کتاب "بحرین" با شمارگان 3000 نسخه در 181 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است. 

کد مطلب 1293845

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