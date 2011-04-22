"بحرین" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در کتاب "بحرین" خواننده با مطالب متنوعی از جمله سرزمین و اقلیم، شهرهای اصلی، زندگی و مردم، جشنهای ملی و مذهبی، سیاست و حکومت، اقتصاد و معیشت، فرهنگ و هنر و سفر و گردشگری در کشور بحرین آشنا می‌شوند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: بحرین در چند دهه اخیر نشان داده که کم‌جمعیت بودن موجب کم‌رنگ بودن فرهنگ نخواهد بود. این مجمع‌الجزایر کوچک دارای ادبیاتی پویاست و در جمع بیست و دو کشور عرب‌زبان از جایگاهی قابل توجه برخوردار است. دلیل این سخن، تعداد شاعران و نویسندگان این کشور است که در سطح ادبیات جهان عرب آوازه‌ای بلند یافته‌اند.

مجموعه "جهان ما " شامل کتابهایی است که به طور مختصر اما کاربردی و مفید به معرفی کشورهای جهان می‌پردازد. هر کدام از کتابهای این مجموعه افزون بر آنکه می‌تواند منبعی روزآمد و کامل برای تحقیق و مطالعه درباره یک کشور باشد قابلیت این را دارد تا به‌عنوان یک راهنمای دستی در مسافرت استفاده شود.

کتاب "بحرین" با شمارگان 3000 نسخه در 181 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.