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۳۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

27 هزار نفر از قزوین به مناطق عملیاتی اعزام شدند

27 هزار نفر از قزوین به مناطق عملیاتی اعزام شدند

قزوین - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین گفت: در سال گذشته بیش از 27 هزار نفر از استان قزوین در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سرتیپ دوم پاسدار سالار آبنوش ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: اعزام کاروان های راهیان نور از کارهای فرهنگی سپاه است که با استقبال خوب جوانان و گروههای مختلف مردم روبرو شده به طوری که در سال گذشته بیش از 27هزار نفر از استان به مناطق جنوب و غرب کشور اعزام و با فضای جبهه و جنگ دوران دفاع مقدس آشنا شدند.

وی اعزام بیش از سه میلیون نفر از سراسر کشور با کاروان راهیان نور را کاری بزرگ و فرهنگی دانست و افزود: دستاوردهای این حرکت عظیم مردمی بخوبی در میان جوانان و نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان محسوس است.

آبنوش اعزام 21 هزار نفر به مرقد مطهر امام راحل را از دیگر فعالیتهای فرهنگی سپاه در سال گذشته ذکر کرد و گفت: این نهاد توانسته با مشارکت در امور اجتماعی و زیست محیطی مانند روز طبیعت، منابع طبیعی، فضای سبز و سازندگی مناطق محروم بسیار موفق عمل کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: رشد فعالیتها در سال90 بویژه در بخش محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال تا70 درصد افزایش خواهد یافت. 

کد مطلب 1293873

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