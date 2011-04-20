27 هزار نفر از قزوین به مناطق عملیاتی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سرتیپ دوم پاسدار سالار آبنوش ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: اعزام کاروان های راهیان نور از کارهای فرهنگی سپاه است که با استقبال خوب جوانان و گروههای مختلف مردم روبرو شده به طوری که در سال گذشته بیش از 27هزار نفر از استان به مناطق جنوب و غرب کشور اعزام و با فضای جبهه و جنگ دوران دفاع مقدس آشنا شدند.

وی اعزام بیش از سه میلیون نفر از سراسر کشور با کاروان راهیان نور را کاری بزرگ و فرهنگی دانست و افزود: دستاوردهای این حرکت عظیم مردمی بخوبی در میان جوانان و نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان محسوس است.

آبنوش اعزام 21 هزار نفر به مرقد مطهر امام راحل را از دیگر فعالیتهای فرهنگی سپاه در سال گذشته ذکر کرد و گفت: این نهاد توانسته با مشارکت در امور اجتماعی و زیست محیطی مانند روز طبیعت، منابع طبیعی، فضای سبز و سازندگی مناطق محروم بسیار موفق عمل کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: رشد فعالیتها در سال90 بویژه در بخش محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال تا70 درصد افزایش خواهد یافت.