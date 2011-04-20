راه اندازی شبکه رادیویی بی سیم درعرصه های منابع طبیعی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غلامرضا غلامی ضمن اشاره به گسترش این شبکه رادیویی در جنگلهای فارس اظهار داشت: نصب و راه اندازی این شبکه باعث افزایش ارتباط در سطح جنگلها و مراتع، حضور به موقع و کار آمد ترنیروهای حفاظتی درجهت جلوگیری از تخریب عرصه های منابع طبیعی استان شده است.

وی اعتبار تخصیص یافته برای گسترش این طرح را بالغ بر 800 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: توسعه این شبکه شامل طراحی شبکه، تهیه دستگاهها و تجهیزات جدید، نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاههای مربوطه وآموزش پرسنل است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با بیان اینکه افزایش بهره وری و نیزحفظ و حراست از اراضی ملی با ایجاد امنیت در این عرصه ها میسر خواهد بود، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی باید در زمینه حفظ و حراست از این منابع علاوه بر برنامه ریزیها و اقدامات مناسب در جهت رفع عوامل بازدارنده و نابود کننده تلاش کنیم، چراکه نابودی عرصه های منابع طبیعی موجب مشکلات جبران ناپذیری دربخشهای اقتصادی - اجتماعی و نیزمعضلات زیست محیطی در جوامع محلی و استانی می شود.

غلامی در ادامه با بیان اینکه با خرید سیستمهای جدید و قابلیت نصب خطوط تلفن داخلی - مستقیم وخرید دستگاه های فون پچ برروی ایستگاههای ثابت در مرکز استان و شهرستانها در آینده نزدیک می توان با ارتباط موثراز طریق خطوط تلفن بر روی بی سیم در مراتع استان استفاده و ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد عملیات حفاظتی گسترده تری ازطریق شبکه ها و امواج رادیویی درعرصه های منابع طبیعی باشیم.