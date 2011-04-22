به گزارش خبرنگار مهر، آنا نعمتی در فیلم "برف روی شیروانی داغ" بازی متفاوتی ارائه کرده است و به خاطر همین بازی نامزد دریافت سیمرغ بلورین نقش مکمل زن در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر شد. در نشست نقد و بررسی این فیلم در خبرگزاری مهر با وی درباره ویژگی‌ها و جذابیت‌های نقش سپیده گفتگو کردیم.

* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: فیلمنامه را که خواندید نقش را دوست داشتید؟

-آنا نعمتی: من فیلمنامه‌های "شمعی در باد" و "رخساره" محمد هادی کریمی را خیلی دوست داشتم. شخصیت خودشان و نوع نگارش فیلمنامه‌‌های ایشان همیشه برایم جالب بوده، آقای کریمی پیرو یک سبک خاص در کار است. فکر می‌کنم فیلمنامه‌های ایشان همیشه شخصی است، خیلی درباره شخصیت‌ها و حس‌های درونی بازیگران عمیق نگاه می‌کند.

زمانی که فیلمنامه را خواندم کاملاً مشخص بود که هر شخصیتی که ورودی دارد و به همان ترتیب ورود از داستان و فضا خارج می‌شود. خیلی نکات ریزی داشت. دیالوگ‌های خاصی داشت به نوعی احساس کردم شخصیت‌های داستان کاملاً مابه ‌ازای بیرونی دارند، شخصیت‌هایی که خیلی گزافه گو، رک و باسوادنما هستند اما در باطن شخصیت دیگری دارند و در ظاهر خود را به گونه دیگر نشان می‌دهند.

نوع سیگار کشیدن، قهوه خوردن، برخوردشان به گونه‌ای است که به افراد دیگر زیاد اهمیت نمی‌دهند و افراد دیگر را پوچ و بی‌سواد می‌دانند. من این نکات را تا حدودی زمانی که فیلمنامه را خواندم حس کردم، اما چون همه این شخصیت‌ها قرار بود در یک لوکیشن ثابت کنار هم قرار بگیرند خیلی ترکیب بازیگران برایم مهم بود. به طور نمونه شخصیت بهمن که من در فیلم با وی درگیری دارم را قرار است چه کسی بازی کند و یا حتی بازیگران دیگر.

شخصیت سپیده برای من جذابیت‌های خاصی داشت وقتی فیلمنامه را می‌خواند به هر حال انتخاب دیگر بازیگران برایم اهمیت داشت و می‌دانستم آقای کریمی نیز با دقت و وسواس زیادی در مرحله انتخاب بازیگر عمل می‌کند. وقتی به نوعی دیگر انتخاب‌ها را دیدن بیشتر ترغیب شدم و حتی معتقدم به طور نمونه خانم خاطره اسدی (پریچهر) خیلی خوب دریک نقش جدید بازی کرده است.

در این فیلم ترکیب پشت دوربین هم اهمیت داشت چرا که قرار بود همه ما از ابتدا تا پایان کار در یک لوکیشن با هم زندگی کنیم. من خیلی خوشحالم با کریمی کار کردم چون به لحاظ اخلاقیات به خوبی گروه را هماهنگ می‌کردند. این صمیمیت بین همه ما به وجود آمده بود ایشان مدام به همه بچه‌ها با روحیه و رفتاری که داشتند آرامش می‌دادند.

پلان اول یک سکانس- پلان سختی پر از دیالوگ بود. خیلی برای من سخت بود ولی دقیقاً من به آقای کریمی اطمینان داشتم و با همین نگاه بازی خودم را شروع کردم. به هر حال من معتقدم هر بازیگری یک نقطه عطفی را در نقشی که می‌خواند باید پیدا کند و شخصیت را حول آن محور درست کند و ایشان آن نقطه عطف یا کلید را به من دادند و از همان جا شکل گرفت.

* درباره شخصیت سپیده توضیح دهید؟

- شخصیت از یک طرف خودخواهی در او دیده می‌شد. نوع نگاه کردن، ایستادن، سیگار کشیدنش. نوع گویش متعلق به آدم ها بورژوا و یا اغواگر و حتی با فرهنگ نیست. اگر در عمق حرکاتش دقت کنیم، متوجه می‌شویم در سکوتش در حال فکر کردن است که باید چگونه صحبت کند.

در ظاهر یک آدم دیگر می‌بینیم و در جای دیگر شکستگی او را می‌بینیم. شخصیت سپیده پر از عقده است. در صحنه‌ای که در خانه استاد روی تاب نشسته و حتی ممکن است به خاطر ظاهری که نمایش داده حتی برای مشکلاتش گریه هم نکند، می بینیم که شکسته می‌شود و گریه می‌کند .به نوعی این آدم هم درگیر سنت است. این شخصیت پر از مشکل و مسئله است. این آدم هیچکس را دوست ندارد و خودش را به عنوان منتقد و مترجم می‌بینید هر شخصی را مورد قضاوت قرار می‌دهد اما خودش دچار تمامی این مشکلات هست و مسئله دارد.

- محمد هادی کریمی: صحنه‌ای که از شخصیت سپیده روی تاب می‌بینید این آدم ویرانی است. این شفافی که دارد از همان ویرانی او می‌آید که نیاز به یک درمان دارد.

- نعمتی: نوع فیلمبرداری، طراحی صدای باران، نورپردازی و ... براساس حس و حال شخصیت‌ها طراحی صورت گرفته بود و این یکی از ویژگی‌های فیلم محسوب می‌شود.

* چقدر طول کشید تا با نقش ارتباط برقرار کنید؟

- من واقعاً هر پلانی که قراربود بازی کنم استرس داشتم خیلی برایم عجیب بود. ناخودآگاه استرس به من وارد می شد. طپش قلب می‌گرفتم زیرا باید از اینکه این شخصیت تبدیل به یک تیپ شود هراس داشتم به همین دلیل باید در تمام جزئیات بازی دقت می‌کردم.

قرار نبود این شخصیت اغواگر باشد یا خودنمایی کند. چون بیش از این من در یک مسیری بیشتر نقش یک زن اغواگر بازی کرده بودم. خیلی تلاش کردم از آن نوع نقشها فاصله بگیرم و این را در نوع گویش، حرکات دست و یا نوع راه رفتنم رعایت کردم.

- محمدهادی کریمی: بیشتر می‌خواستم شخصیت سپیده بی‌تکلف باشد. آرایش زیاد نداشته باشد و یا گریم خیلی سردی داشته باشد و حتی در چند فصل نیز حتی بدون آرایش است. و یا گریم کاملاً مرده در بعضی از صحنه‌ها از او دیده می‌شود. وقتی که شو آف این آدم به پایان می‌رسد از آن شخصیت اتوکشی شده در می‌آید.

اگر دقت کنید در ابتدا خیلی شیک صحبت می‌کند ولی کمی که زمان می‌گذرد به همان وراجی و شوخی‌های همیشگی خود می‌پردازد. علت اینکه بازی خانم نعمتی دیده شد این بود که خیلی واقعی شخصیت را نشان داد. به طور نمونه پای تلفن به گونه‌ای خیلی شیک صحبت می‌کند ولی وقتی قطع می‌‌کند دوباره به شخصیت خود برمی‌گردد و وراجی خود را ادامه می‌داد.

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