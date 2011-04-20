18 درصد از زباله های تولیدی در منطقه 20 بازیافت می شود

کریم گرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهر ری با اشاره به اینکه با توسعه شهرنشینی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت، تمایل شهروندان به مصرف گرایی و تولید زباله افزایش پیدا کرده است، افزود: سرانه تولید زباله برای هر نفر حدود 600 گرم است و در حال حاضر این مقدار در شهر تهران بیش از این مقدار است و تنها در منطقه 20 روزانه به طور متوسط 327 تن زباله تولید می شود.

گرامی در ادامه افزود: از سوی دیگر ماهانه به طور متوسط 9 هزار و 900تن زباله تولید می شود که حدود 3 هزار و 128 تن از این مقداررا زیاله خشک تشکیل می دهد و 18 در صد از آن تفکیک می شود.

وی با اشاره به اینکه پسماندهای خشک قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند اجرای طرح تلفیقی بازیافت را از عوامل این موفقیت برشمرد و افزود: استقرار سیستم اموزشی متمرکز در مدارس، مراکز فرهنگی و مساجد ، سیستم مکانیزه جمع اوری پسماندها و راه اندازی ایستگاههای ثابت بازیافت در محلات از جمله راهکارهای این اداره در اجرای طرح تلفیقی است.

گرامی تلاش برای کاهش تولید زباله ،حداکثر بازیافت و استفاده مجدد از پسماند، فشرده سازی و کم حجم سازی سازی پسماند و دفع اصولی و همگن با محیط زیست را از جمله اهداف مهم این اداره عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: به اندازه مصرف کردن، خرید مواد با کیفیت ،اجناس بادوام و با بسته بندی قابل بازیافت، استفاده از ظروف چند بار مصرف یا ظروف گیاهی به جای ظروف یکبار مصرف، استفاده از سبد یا ساکهای پارچه ای به جای کیسه های پلاستیکی از جمله نکاتی است که با رعایت آن می توان از میزان تولید زباله کاست.

