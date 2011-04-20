اقدامات بشردوستانه جهانی برای بحران بحرین بکار گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه ابوالحسن فقیه به ژاکوب کِلنبرگِر با اشاره به شرایط وخیم، بحرانی و پیامدهای خطرناک ناشی از آن در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا آمده است: جمعیت هلال‌احمر ایران به عنوان سازمانی بشردوستانه، نگرانی عمیق خود را در خصوص عواقب بشردوستانه این شرایط و استفاده از زور به هر شکل علیه غیرنظامیان، بیان می‌دارد.

جمعیت هلال‌احمر ایران ضمن همبستگی با مردم این کشورها و تأکید بر صلح و امنیت، ضرورت تضمین کرامت انسانی و رعایت حداقل استانداردهای بشردوستانه در منطقه را یادآور می‌شود.

فقیه در ادامه این نامه با اعلام اینکه جمعیت هلال‌احمر ایران شرایط فعلی در بحرین را محکوم می‌کند، خواستار اقدامات بشردوستانه در این حوزه به ویژه از سوی جمعیت هلال احمر بحرین، نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر با هماهنگی کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ شده است.

در بخش دیگری از نامه رئیس جمعیت هلال احمر ایران به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ تاکید شده است: هلال‌احمر ایران آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم بحرین و هماهنگ ساختن تلاش‌ها در ارسال اقلام مورد نیاز از جمله دارو و تجهیزات پزشکی، اعزام تیم پزشکی و مداوای مجروحین حتی در بیمارستان‌های ما با هماهنگی کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر بحرین را بیان می‌دارد.

فقیه همچنین در پایان نامه خود به کلنبرگر از همکاری‌های سازنده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با جمعیت هلال‌احمر ایران قدردانی و برای ادامه فعالیت‌های مشترک در کمک‌رسانی به افراد نیازمند اظهار امیدواری کرد.