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۳۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

با نظارت صلیب سرخ:

تفحص برای یافتن اجساد قربانیان جنگ گرجستان و روسیه ادامه دارد

تفحص برای یافتن اجساد قربانیان جنگ گرجستان و روسیه ادامه دارد

بقایای انسانی قربانیان درگیریهای سال 2008 گرجستان تحت نظارت کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از خاک بیرون کشیده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، این عملیات از فوریه 2010 و در چارچوب برنامه سه جانبه همکاری گرجستان،‌ اوستیای جنوبی و روسیه انجام شده تا به تبادل اطلاعات موجود برای روشن شدن سرنوشت افرادی بپردازد که طی جنگ و بعد از آن سرنوشتشان مشخص نبوده است.

"پاسکال میگ واگنر" رئیس عملیات صلیب سرخ در اروپای شرقی و آسیای مرکزی در این باره گفت : برای روشن کردن سرنوشت مفقودین، تفحص و شناسایی بقایا لازم بوده و خانواده‌ها باید بدانند چه بر سر عزیزانشان آمده است. ما برای حل این مسئله‌ مهم بشردوستانه شرکت‌کنندگان را به ادامه‌ کار تشویق می‌نماییم.
 
بر این اساس صلیب سرخ طبق وظیفه‌ای که بر عهده دارد، نقش یک میانجی بی‌طرف را در عملیات نبش و کاوش و انتقال این بقایا ایفا کرده است. این کمیته علاوه بر برپایی جلسات، با معرفی متخصصان فنی و سایر حمایتهای لازم به این روند کمک می کند.
 
گفتنی است در گزارشی اتحادیه اروپا درباره این جنگ، گرجستان در شروع جنگ با گلوله‌باران اوستیای جنوبی در تاریخ 7 آگوست 2008 مقصر شناخته شده ‌است.
کد مطلب 1293940

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