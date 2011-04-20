قهرمانان مدال آور مسابقات جهانی دانشگاه آزاد قائمشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم عصر چهارشنبه در ادامه نخستین روز سفر عبدالله جاسبی به مازندران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر صورت گرفته است.

در این مراسم از پهلوانان و قهرمانان نام آور دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های مختلف ورزشی تجلیل شد.

تجلیل از بهداد سلیمی، بهادر مولایی، امیرعباس مرادی گنجی، بهنام طیبی، فاطمه چالاکی از نکات برجسته این مراسم بوده است.

در این مراسم از دانشجویان قهرمان دیگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر: سعید احمدی، پیمان کارگر، مجتبی میرزاجان پور، سید مهران حسینی، سید مهدی موسوی، سیف الله واحدی، رزیتا علی پور، امیرحسین رضازاده و بیژن اکبرزاده تجلیل شد.

جاسبی در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، مجموعه فرهنگی ورزشی چند منظوره و سالن سلف سرویس دانشکده کشاورزی و فاز دوم آموزشی دانشکذه فنی مهندسی دانشگاه را افتتاح کرد.

شرکت در مراسم کلنگ زنی یادمان شهدای دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر و افتتاحیه پروژه های دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر پایان بخش سفر روز نخست جاسبی به مازندران بود.

جاسبی فردا چند پروژه علمی آموزشی دانشگاه آزاد نور را افتتاح می کند.

در مراسم افتتاح پروژه های دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، عزت الله اکبری نماینده مردم قائمشهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی، دبیر منطقه سه دانشگاه آزاد و جمعی از روسای دانشگاه های آزاد اسلامی استان حضور داشتند.