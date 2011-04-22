به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته فیلم که به همت موسسه رسانه‌های تصویری برگزار می‌شود، به مناسبت افتتاح مرز ایران و ترکیه از دوم تا نهم اردیبهشت‌ماه در استان وان فیلم‌های ایرانی روی پرده می‌روند.

در این هفته فیلم‌های سینمایی "آل" ساخته بهرام بهرامیان، "حضرت یوسف" فرج‌الله سلحشور، "حقیقت گمشده" محمد احمدی، "پستچی سه بار در نمی‌زند" ساخته حسن فتحی"، "کنعان" به کارگردانی مانی حقیقی،"امشب شب مهتابه" ساخته محمدهادی کریمی، "دوزخ، برزخ، بهشت" به کارگردانی بیژن میرباقری، "ایستگاه بهشت" ساخته نادر مقدس و ... به نمایش در می‌آید.

در این برنامه که در راستای اهداف موسسه رسانه‌های تصویری برگزار می‌شود، تعدادی از عوامل و هنرمندان فیلم‌های فوق به همراه مسئولین و رایزنان فرهنگی دو کشور حضور دارند.