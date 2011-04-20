سازمان ملل شائبه برخورد سیاسی با موضوع حقوق بشر را برطرف کند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس به دبیرکل سازمان ملل و رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شرح ذیل است:

سرکار خانم پیلای

رئیس محترم کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد



جناب آقای بان کی مون

دبیرکل محترم سازمان ملل متحد



عالی جناب؛



همانگونه که مطلعید حوادث اخیر خاورمیانه که با قیام مردم تونس آغاز گشت موجی از امید و آرزوی رهایی از دیکتاتوری را در میان ملت ‌های خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد نمود. اما با تاسف، توسل به سیاست سرکوب شهروندان توسط برخی حکومت‌ها من ‌جمله حکومت بحرین و واکنش ضعیف و بعضا سکوت معنی ‌دار جامعه‌ جهانی نسبت به کشتار ملت‌های مظلوم خواهان دموکراسی و حق تعیین سرنوشت، القاکننده‌ نوعی یاس و نومیدی برای مردمانی است که در انتظار حمایت جدی سازمان ملل متحد و به طور خاص ساز و کارهای حقوق بشری آن هستند تا در چارچوب کلی ارتقای حقوق بشر و برقراری صلح و امنیت بین‌المللی، وظایف محوله در پاسداری از حقوق مصرحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پی گیری التزام کشورها به اجرای تعهدات ‌شان ذیل اسناد بین‌المللی حقوق بشری من ‌جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر ابزارهای بین‌المللی را به انجام برسانند.



بدون تردید یاس ملت بحرین که زیر چکمه‌ های نیروهای داخلی و خارجی سرکوب می ‌شود از حمایت ساز و کارهای جهانی مسئول حمایت از حقوق بشر، نتیجه ‌ای جز خدشه بر حیثیت و اعتبار نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و تداوم توسل به خشونت و سرکوب و جری شدن ناقضین حقوق بشر را در بر ندارد.



عالی ‌جناب؛



بدون شک از آنچه که امروز در بحرین رخ می ‌دهد بی ‌خبر نیستید. مستحضرید که حاکمان بحرین در مقابل درخواست‌های مسالمت ‌آمیز، مشروع و ابتدایی ملت جهت تعیین سرنوشت خویش از توسل به مشت آهنین و کشتار و سرکوب مردم بی ‌دفاع خود احتراز ننموده و برای سرکوب همه ‌جانبه به طور بی ‌سابقه‌ای از نیروهای نظامی کشورهای دیگر منطقه دعوت نمودند. نتیجه‌ سیاست اخیر آل خلیفه نقض فاحش و گسترده‌ قواعد و قوانین حقوق بین‌الملل و به طور خاص استانداردهای حقوق بشری مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و متعاقبا کشته و زخمی شدن صدها نفر شهروند غیرنظامی و بازداشت گسترده‌ مخالفان و حاکم نمودن فضای رعب و وحشت در این کشور بوده است.

توسل به خشونت و استفاده‌ نامتعارف از زور برای شهروندان بی سلاح و غیرنظامی، تیراندازی از فاصله‌ نزدیک، استفاده از گازهای سمی و تسلیحات نامتعارف برای سرکوب، ممانعت کادر پزشکی و پرستاری برای امدادرسانی به مجروحان، دخالت گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در امر درمانی و پزشکی بیمارستان‌ها، بازداشت‌های بی ‌رویه و گسترده مردم به ‌ویژه جوانان و انتقال آنان به اماکن نامعلوم، تعرض نیروهای گشتی به زنان و بازداشت شبانه، ضرب و شتم، شکنجه، تجاوز و کشتار آنان، ایجاد فضای رعب و وحشت در میان کودکان و ممانعت آنان از تحصیل، هجوم به منازل مسکونی و تفتیش و بازرسی بدون اعلام قلبی، اخراج کارمندان و کارکنان از کار، تخریب مساجد و اماکن مذهبی و ... بخشی از سیاست سرکوب رژیم آل خلیفه و نیروهای امنیتی سعودی علیه ملت بحرین است.



عالی ‌جناب؛



جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام نگرانی شدید نسبت به اوضاع مردم بحرین و تداوم سیاست‌های سرکوب ‌گرانه حاکمان این کشور و همچنین مشارکت و حضور نظامی کشورهای همسایه در سرکوب ملت بی‌دفاع بحرین، نسبت به پیامدهای توسل و تداوم سیاست کشتار غیرنظامیان هشدار می ‌دهد.



جمهوری اسلامی ایران دخالت نیروی نظامی خارجی در بحرین توسط هر کشور و با هر بهانه‌ ای را مغایر با موازین بین‌المللی و روح منشور ملل متحد و مصادره حق تعیین سرنوشت ملت بحرین می ‌داند.



اینجانب به عنوان نماینده‌ مردم و رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اسلامی ایران از جناب‌عالی به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر (دبیرکل سازمان ملل) درخواست دارد تا در راستای تحقق اهداف منشور ملل متحد در احترام و ارتقای حقوق بشر و همچنین پاسداشت و تحقق دستاوردهای حقوق بشری جامعه بین ‌المللی، نسبت به نقض گسترده‌ حقوق ملت بحرین واکنش مناسب و مقتضی اتخاذ نموده و تلاش‌های خود را در جهت بسیج تمامی ابزارهای بین ‌المللی برای توقف سیاست کشتار و سرکوب ملت بحرین و دخالت‌های نظامی غیرقانونی و خلاف عرف بین ‌الملل کشورهای همسایه معطوف دارید.



بی ‌تردید استمداد ملت مظلوم بحرین و وجدان‌های بیدار جهان، واکنش مناسب جناب ‌عالی و به‌ کارگیری تمامی ظرفیت‌ها و ساز و کارهای قانونی در توقف خشونت و نقض گسترده حقوق بشر در بحرین و حمایت موثر از مطالبات مشروع برای ارتقای حقوق مدنی و سیاسی این ملت به‌ویژه حمایت از زنان و کودکان و هم‌چنین ترغیب دولت بحرین به التزام به تعهدات حقوق بشری و کشورهای همسایه بر عدم دخالت نظامی در امور داخلی این کشور است.



واکنش فعال و ابتکار عمل و یا تداوم سکوت در برابر آن‌چه که در بحرین رخ می‌دهد میزان ارزیابی ملل آزادی ‌خواه و جامعه‌ بین‌الملل از نگرش واقعی سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر نسبت به مهم‌ترین مقوله‌ بشری یعنی حقوق بشر است. بنابراین مناسب است تا با واکنش مسئولانه و موثر، ضمن جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر، شائبه‌ برخورد گزینشی و سیاسی بودن را از موضوع حقوق بشر بزدایید.