همدانی ها روزانه 280 لیتر آب مصرف می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی رحیمی ‌فر ظهر چهارشنبه در همایش مجریان پرورش خلاقیت با رویکرد اصلاح الگوی مصرف در همدان اظهار داشت: مصرف آب در همدان بسیار بالاست و مصرف استاندارد آب در هر روز 150 لیتر عنوان شده است.

رحیمی ‌فر با بیان اینکه در استان همدان 80 درصد آب از منابع زیرزمینی و 20 درصد از منابع سطحی تشکیل می‌شود، افزود: تغییر عادات مصرف آب در مدارس همدان نهادینه شود.

وی با تاکید بر اینکه آب شرب همدان سالم است و هیچگونه آلودگی ندارد، گفت: آب همدان همواره از نظر میکروبی، شیمیایی، نیترات و سایر موارد مورد بررسی قرار می گیرد.

رحیمی فر با اشاره به اینکه امسال سال "آب برای شهرها" نامگذاری شده است، افزود: در گذشته به ازای هر نفر در سال 13 هزار مترمکعب آب وجود داشت که در حال حاضر این میزان به دو هزار مترمکعب در سال کاهش یافته است.

رحیمی فر افزود: 90 تا 92 درصد از منابع آب استان همدان در بخش کشاورزی، پنج تا شش درصد در بخش شرب و دو درصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بیشترین آب شرب شهری برای نظافت مصرف می شود، اظهار داشت: بانوان نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف دارند.