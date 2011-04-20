تجلیل دانشجویان از فعال ضدصهیونیسم/ دوره رعب از حاکمان وابسته گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست " نقشه های نیل تا فرات را آب برده است" با حضور حسین التریکی فعال تونسی ضد صهیونیسم و وحید جلیلی مدیر مسئول مجله راه و نمایندگان تشکل های دانشجویی در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

حسین التریکی در این مراسم با اشاره به تبعید خود به آرژانتین از سوی حکومت سرنگون شده تونس گفت: در خلال دوره ای که در آمریکای لاتین حضور داشتم به طور جدی از فلسطین حمایت کردم و همواره می پنداشتم صهیونیسم جهانی بزرگترین دشمن بشریت است.

وی افزود: صهیونیسم حرکت نژاد پرستانه ای است که خود را از همه جهان برتر می داند و بر همین اساس با زورگویی بدنبال اقداماتی است تا فلسطینیان را از وطن اصلی خود دور نگه دارند.

وی با بیان اینکه جهان اسلام همواره خواستار صلح و عدالت بوده است افزود: مسلمانان هیچ گاه یهودیان را مورد آزار و اذیت قرار ندادند و حتی در قرن چهاردهم برخی یهودیان به مسلمانان پناه آوردند.

وی در بخش دیگری از این نشست ادامه داد: باید برای غلبه کامل بر رژیم صهیونیستی نظریات و افکار آنها را به طور کامل مطالعه کنیم تا بتوانیم به صورت اساسی با آنها به مبارزه بپردازیم.

وی با اشاره به تحولات اخیر در تونس و دیگر کشورهای منطقه گفت: هم اکنون شاهد هستیم که مردم منطقه پس از مدتها به اهداف خود رسیده اند و دیگر دوره رعب و وحشت از حاکمان وابسته گذشته است و امیدواریم پیروزی نهایی نصیب ملت های منطقه شود.

همچنین در ابتدای این مراسم وحید جلیلی فعال فرهنگی و مسئول دفتر جبهه مطالعات فرهنگی انقلاب اسلامی با بیان اینکه ما به عنوان فعالان فرهنگی و رسانه ای در ایران نقش خاصی در حرکت های منطقه نداشتیم افزود: انقلاب اسلامی به مثابه ژنراتور انرژی بخش امت های اسلامی در این فضا وجود داشت ولی فعالان رسانه ای و فرهنگی کشورمان نتوانستند نقش خود را به طور کامل در این تحولات ایفا کنند اما با بوجود آمدن فضای فعلی باید نقش مهمی را در آینده این نهضت ها ایفا کنیم.

جلیلی افزود: ما توان لازم را برای مواجهه با این تحولات در اختیار نداریم چرا که هم اکنون در بسیاری از فعالان و نیروهای رسانه ای کشورمان کوچکترین اطلاعاتی در خصوص کشورهای اسلامی وجود ندارد و لذا باید سعی کنیم با شناسایی تشکل های شیعیان و مسلمانان و نخبگان ارتباطات لازم را با آنها برقرار کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: مشکلی که هم اکنون در منطقه وجود دارد این است که به دلیل وجود دیکتاتورهای دست نشانده فضای تولید و نشر تفکر دینی محدود شده بود و ما باید سعی کنیم با همکاری و تبادل اطلاعات این محدودیت ها را از سر راه برداریم.