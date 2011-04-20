حکام منطقه مشروعیت خود را از دست داده اند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد ستوده بعد از ظهر چهارشنبه در همایش علمی "بررسی تحولات اخیر خاورمیانه و بیداری اسلامی" در تشریح عوامل و عناصر موثر تحولات اخیر گفت: در جهان اسلام با یک تفکر گسترده وعمیق روبرو هستیم که از 4 منظر قابل بررسی است که علت اول که بسیار گسترده است به مساله مدرن شدن کشورهای اسلامی بازمی گردد.



وی ادامه داد: تقریبا در کل جهان اسلام توسعه ونوسازی نا کارآمدی خود را نشان داده که نه تنها با ناکارآمدی روبرو بودیم بلکه شاهد سقوط جوامع اسلامی نیز هستیم که این مسئله ای نیست که بتوان گفت فقط برای نخبگان قابل درک است درصورتی که در جریان این تحولات مردم جلوتر از نخبگان در حرکت بودند.



ستوده گفت: در تمام کشورهای اسلامی حکومتشان مبنی بر رژیم استبدادی است که در این بحران مشروعیت رابطه بین مردم ودولت را کاملا خصمانه کرده است واین چیزی است که در طول زمان متراکم شده ودر چند ماهه اخیر تبدیل به یک بحران شده است.



وی تصریح کرد: در این کشورها از آمریکا وغرب می توان به عنوان بازیگران اصلی یاد کرد که از مدت ها قبل با فشار بر این کشورها مبنی بر اینکه شما باید دارای اصلاحات جدید شوید قصد تسلط بر این دولت ها را داشته اند.



جهانی شدن عاملی موثر در تحولات منطقه



استاد روابط بین الملل دانشگاه باقرالعلوم(ع) مسئله بعدی موثر در این تحولات را مقوله جهانی شدن عنوان کرد وگفت: مسئله بعدی که باید تصریح گردد مقوله جهانی شدن واستفادهاز فناوری های نوین است با طرح این عنوان که الان وضعیت به گونه ای است که کشورها بخواهند مردم خود را در چارچوب ملی مهار کنند.



ستوده اظهار داشت: بحث الگوی مقاومت ازانقلاب اسلامی ایران در منطقه شروع شد که دومین تجربه آن نیزبه پیروزی حزب الله لبنان ودیگری به جنگ 22 روزه لبنان باز می گردد که توانستند رژیم صهیونیستی را شکست دهند.



تحولات منطقه درون زا است



وی ادامه داد: اساسا این تغییرات وتحولات در ابتدا منطقه ای بوده که به سطح ملی فراملی خود رسیده است که در اصل ریشه ای درون زا دارد.



ستوده گفت: غربی ها خواستار صورت گرفتن اصلاحات هستند ولی در حدود اجرای آن اختلاف دارند که همزیستی دولت های مخالف با دولت های کنونی همزیستی سختی است که این اصلاحات جوابگوی دشمنی گذشته انها نیست.



وی اصلاحات گسترده را از دیگر سناریوهای مطرح شده برشمرد وگفت: در این اصلاحات عنصر مصالحه وسازش و در آن وجود دارد که سازشی نسبی به رژیم حاکم صورت می‌گیرد که در آن مهره‌های اصلی عوض می‌شوند ومردم خواسته اصلاح نظام را رد کرده و در پی تثبیت آن هستند که این چنین وضعیتی را در مصر شاهد هستیم.