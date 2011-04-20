به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از شکست 3 بر یک عصر چهارشنبه تیمش برابر بنیادکار ازبکستان با حضور نشست خبری اظهار داشت: به نظر من امروز بازی خوبی به نمایش نگذاشتیم. در نیمه نخست روند بازی متعادل بود. حتی ما فرصت گل بیشتری داشتیم. اما در نیمه دوم پس از یک شروع خوب نتوانستیم موقعیت آنچنانی ایجاد کنیم و حتی دروازه مان باز شد.

وی ادامه داد: متاسفانه با اخراج محمد و پس از دریافت گل دوم همه برنامه هایمان به هم ریخت با این حال به بازی برگشتیم. یک گل زدیم و در دقیقه 94 در دو قدمی توپ را گل نکردیم. توپی که وارد دروازه خودمان شد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: در نیمه دوم خیلی بد کار کردیم و خودمان به تیم حریف فرصت دادیم تا به گل برسد. فوتبال همین است. ما امروز بد بودیم و باختیم.

وی افزود: با این شرایط کار صعودمان خیلی سخت شد. با این حال در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. ما بد موقعی باختیم در روزی که پیروزی برای ما ارزش حیاتی داشت نتیجه را واگذار کردیم و کار صعودمان دشوار شد.

دایی در واکنش به شعار هواداران پرسپولیس گفت: ما کار خودمان را انجام می دهیم. اینکه من بروم یا بمانم دست مدیریت باشگاه است. ما نهایت تلاش خود را به کار گرفتیم و همچنان به فعالیت خودم ادامه می دهم تا زمانی که مدیریت باشگاه بخواهد.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و بنیادکار ازبکستان در هفته چهارم نهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 3 بر یک نماینده ازبکستان به پایان رسید.