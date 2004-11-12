عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفت و گو با "مهر" : برخي مسئولان فرهنگي كوتاهي هاي خود را توجيه مي كنند

سيد احمد رسولي نژاد نماينده فيروزكوه و دماوند و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" اعلام كرد : دستگاه هاي فرهنگي كشور دو دسته هستند ، دسته اي كه حتي در شعار هم مبلغ برنامه هاي فرهنگي نيستند و دستگاه هايي هم هستند كه تنها در شعار و كمتر در عمل ، در زمينه فعاليت هاي فرهنگي اقدام مي كنند ، به طوري كه فعاليت هاي عملي اين دستگاه ها تنها به چاپ كتاب و بروشور ، برگزاري جلسات موعظه ، وعظ و سخنراني خلاصه مي شود .

وي با تأكيد بر اين كه مسئولان فرهنگي كشور طي چند سال گذشته ، در راستاي رسالت ها و اهداف خود بسيار غفلت كرده اند گفت : متأسفانه برخي كجروي ها را نيز در مواردي چون سينما ، كتاب ، مطبوعات و موسيقي شاهد بوده ايم كه به بهانه مقابله با برنامه هاي غربي ، ابتذال بيشتري را در كشور رايج كرده اند .

رسولي نژاد با يادآوري اين كه كميسيون فرهنگي مجلس سؤالات بسياري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد كه همواره با توجيهات وزير همراه است گفت : انتشار قرآن ، نهج البلاغه ، مفاتيح الجنان و استقبال عمومي از اين كتاب ها نمي تواند دستاورد فعاليت هاي ارشاد باشد چرا كه عشق به اين موارد ريشه در قلب و جان مردم دارد ، به طوري كه قبل از انقلاب هم اين كتاب ها در ميان مردم جايگاه ويژه اي داشت و وضعيت فعلي آنها ، هيچ ربطي به فعاليت هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ندارد .

وي صداوسيما را نيز از ديگر دستگاه هاي فرهنگي و تأثيرگذار نام برد و گفت : اين رسانه نيز همانند ارشاد كوتاهي هاي دارد كه البته انتقادات سازنده را پذيرفته و براي اصلاح موارد عنوان شده تلاش مي كند .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي افزود : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در راستاي رسالت هاي خود كوتاهي هايي داشته كه مي بايست به جاي توجيه ، براي رفع آنها فعاليت كند .

رسولي نژاد در ادامه به حضور پرشور اقشار مختلف مردم و به ويژه جوانان در اجتماعات مذهبي از جمله شبهاي قدر و محرم اشاره كرد و گفت : اين شور و حضور ، نشان از فطرت پاك و ضمير خداجوي اين قشر از جامعه دارد و مسئوليت مسئولان فرهنگي جامعه را به منظور هدايت و راهنمايي صحيح ، صد چندان مي كند .

رسولي نژاد به فرصت هايي كه خداوند به منظور بهره گيري هاي مناسب و ارزشمند در اختيار انسان ها قرار مي دهد اشاره كرد و گفت : رمضان ماه بازگشت به خداوند متعال است، در اين ماه خداوند متعال به همه مردم و تمام كساني كه مسئوليتي دارند فرصتي دوباره مي دهد .

وي با يادآوري اين كه ماه رمضان ماه تزكيه نفس و پالايش درون است گفت : ماه رمضان فرصتي مغتنم به منظور شروعي دوباره براي عموم مردم و به ويژه براي مسئولان كشور است .

رسولي نژاد با اشاره به اين كه تزكيه نفس ومراقبت مسئولين از خود و خانواده در ماه مبارك رمضان مورد تأكيد بسيار قرار گرفته است يادآورشد : اگر مسئولين بخواهند خود را بيابند، رمضان بهترين فرصت براي بهره گيري است .

نماينده فيروزكوه و دماوند در ادامه عدم رعايت برخي موارد در طول ماه مبارك رمضان از سوي مردم و مسئولان را يادآورشد و افزود: در مواردي بنده به شخصه ، در شرايطي روزه خواري را در سطح شهر شاهد بودم كه مأمور نيروي انتظامي در فاصله كمي ايستاده بود ، اين براي كشور جمهوري اسلامي ايران به هيچ عنوان قابل قبول نيست و نيروي انتظامي نيز مي بايست و به وظيفه شغلي و شرعي خود به خوبي عمل كند .

وي افزود : رمضان امسال كه گذشت ، اما انتظار مي رود سال هاي بعد با مسائل اين چنيني ، اين گونه بي تفاوت برخورد نشود ، امر به معروف و نهي منكر وظيفه اي اساسي است كه بايد مورد توجه جدي همگان قرار گيرد .