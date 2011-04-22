اختصاص 1.6 میلیارد ریال برای اصلاح نژاد دام در قزوین

یوسف جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: تغییر عملکرد و افزایش بهره وری اقتصادی تولید واحدهای روستایی و افزایش سرانه تولید شیرو گوشت از اهداف اصلی پرورش در واحد های دامپروری و اصلاح نژاد دام در استان است.

وی افزود: اصلاح نژاد بعنوان ابزاری موثر در جهت بهبود کمی و کیفی تولیدات و ارتقاء بازده اقتصادی فعالیت های دامپروری جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: با توجه به این که بیشتر تولیدات دامی در روستاهاست لذا ضرورت اصلاح نژاد و ساماندهی راندمان تولید در واحد های روستایی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.

جلوخانی یادآورشد: طرح اصلاح نژاد دام روستایی سال گذشته در 72 روستای استان قزوین اجرا شد که در این طرح تعداد 21 هزار و 600 راس دام سنگین و دو هزار راس دام سبک تحت پوشش طرح قرار داشتند و در سال جاری نیز تعداد چهار هزار و 620 راس دام سنگین تحت پوشش این طرح قرار خواهد گرفت.

