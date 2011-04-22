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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

اختصاص 1.6 میلیارد ریال برای اصلاح نژاد دام در قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برای اجرای طرح اصلاح نژاد دام روستایی در استان در سال جاری بیش از یک میلیارد و 650 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.

 یوسف جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: تغییر عملکرد و افزایش بهره وری اقتصادی تولید واحدهای روستایی و افزایش سرانه تولید شیرو گوشت از اهداف اصلی پرورش در واحد های دامپروری و اصلاح نژاد دام در استان است.
 
وی افزود: اصلاح نژاد بعنوان ابزاری موثر در جهت بهبود کمی و کیفی تولیدات و ارتقاء بازده اقتصادی فعالیت های دامپروری جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
 
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: با توجه به این که بیشتر تولیدات دامی در روستاهاست لذا ضرورت اصلاح نژاد و ساماندهی راندمان تولید در واحد های روستایی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.
 
جلوخانی یادآورشد: طرح اصلاح نژاد دام روستایی سال گذشته در 72 روستای استان قزوین اجرا شد که در این طرح تعداد 21 هزار و 600 راس دام سنگین و دو هزار راس دام سبک تحت پوشش طرح قرار داشتند و در سال جاری نیز تعداد چهار هزار و 620 راس دام سنگین تحت پوشش این طرح قرار خواهد گرفت.
 
کد مطلب 1294099

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