نمایشگاه نقاشی «نسیم» در محلات گشایش یافت

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: در این نمایشگاه 26 تابلو اثر سینا دارابی از اعضای هنرهای تجسمی شهرستان محلات در سبکهای رئال، تکنیکهای رنگ و روغن ، سیاه قلم و آب رنگ در معرض دید عموم قرار گرفته است.

ملک محمدی ضمن تاکید بر تقویت دوره های آموزشی افزود: با برگزاری دوره های آموزشی در جذب وتشویق علاقمندان به این هنر بسیار موثر خواهد بود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محلات خاطر نشان کرد: انجمن هنرهای تجسمی این شهرستان یکی از فعال ترین انجمن های هنری استان و از هنرمندانی با استعداد و ظرفیت بالا بهره مند می باشد.

این نمایشگاه به مدت 10 روز در محل نگارخانه شهرستان محلات برپاست و علاقمندان می توانند صبح و عصر از این نمایشگاه دیدن کنند.