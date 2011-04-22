شش سیلو توسط بخش خصوصی در استان مرکزی ساخته می شود

علی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این تعداد چهار سیلو در شهرستان اراک، یک سیلو در کمیجان و یک سیلو در ساوه در حال ساخت است.

وی گفت: با بهره برداری از آن 210 هزار تن به ظرفیت ذخیره سازی گندم در استان اضافه می شود.

ملکی پیشرفت فیزیکی این سیلوها را حدود 60 درصد عنوان کرد و افزود: تا پایان امسال 120 هزار تن از این سیلوها آماده بهره برداری می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت غله استان 300 هزار تن فضای مورد نیاز ذخیره گندم را در اختیار دارد، گفت: سال گذشته 420 هزار تن گندم مازاد بر مصرف از گندمکاران استان خریداری شد و پیش بینی می شد که این میزان امسال افزایش یابد که امید است به نیازها پاسخ داده شود.