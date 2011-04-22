حوادث در بخش ساختمان قزوین 15 درصد کاهش یافت

علی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با وجود افزایش ساخت و ساز در استان قزوین در طرح مسکن مهر، حوادث ناشی از کار در این حوزه کاهش یافته است.

وی گفت: حوادث ناشی از کار در این استان نسبت به پارسال 16 درصد کاهش نشان می دهد.

ایمانی افزود: در سال 88 تعداد 670 کارگر در حین کار دچار حادثه شدند که این میزان به 571 فقره در سال گذشته کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان رخ می دهد، تاکید کرد: برغم افزایش ساخت و ساز در استان بویژه در حوزه مسکن مهر به علت افزایش نظارت های ادواری و آموزش کارگران حوادث در این حوزه کاهش یافته است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان تعداد واحدهای صنعتی دارای مشکل استان را بین 27 تا 30 واحد اعلام کرد و گفت: کارگران این واحدها بیش از سه ماه حقوق نگرفته اند.

ایمانی تاکید کرد: با کارهای انجام شده مشکلات واحدهای تولیدی کمتر شده و با حل مشکل شرکت های فرنخ، مه نخ، نازنخ و پوشینه بافت درصددیم مشکلات دیگر واحدها را نیز با مذاکره و تعامل کارگر و کارفرما حل کنیم.

وی با تاکید بر تقلیل مشکلات کارگری از کاهش10 و دو درصدی آرا صادره و تعداد شاکیان بعنوان دلیلی بر کمتر شدن مشکلات یاد کرد و گفت: اختلافات کارگری و کارفرمایی در استان وجود ندارد و همه مشکلات نیز با تعامل کارگر و کارفرما پیگیری و حل می شود.