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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

دانشگاه ویژه فرهنگیان در استان مرکزی راه اندازی می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی از راه‌اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان در این استان خبر داد.

سیف‌الله کریم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این دانشگاه در پی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هدف ارتقای سطح علمی، آموزشی و پرورشی فرهنگیان و ساماندهی آموزش عالی در وزارت آموزش و پرورش تاسیس خواهد شد.

وی افزود: هیئت امنای این دانشگاه متشکل از استاندار مرکزی، نماینده ولی فقیه در استان و مدیرکل آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به تشکیل نمایشگاه بخش غیردولتی در هفته پایانی اردیبهشت ماه سال جاری در شهر اراک از ایجاد سه هزار فرصت شغلی در بخش غیردولتی آموزش و پرورش خبر داد.

کد مطلب 1294120

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