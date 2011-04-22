دانشگاه ویژه فرهنگیان در استان مرکزی راه اندازی می شود

سیف‌الله کریم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این دانشگاه در پی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هدف ارتقای سطح علمی، آموزشی و پرورشی فرهنگیان و ساماندهی آموزش عالی در وزارت آموزش و پرورش تاسیس خواهد شد.

وی افزود: هیئت امنای این دانشگاه متشکل از استاندار مرکزی، نماینده ولی فقیه در استان و مدیرکل آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به تشکیل نمایشگاه بخش غیردولتی در هفته پایانی اردیبهشت ماه سال جاری در شهر اراک از ایجاد سه هزار فرصت شغلی در بخش غیردولتی آموزش و پرورش خبر داد.