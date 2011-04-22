تهیه اطلس فرهنگی استان مرکزی 80 درصد پیشرفت داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر از اراک، مصطفی مشایخی افزود: اطلس فرهنگی و یکی از مهم ترین طرح فرهنگی استان محسوب می شود که در14 عنوان و با همکاری اساتید مجرب و متخصص، پژوهشگران و صاحب نظران در حال تدوین است.

وی ادامه داد:هویت تاریخی و فرهنگی استان مرکزی در اطلس فرهنگی به خوبی لحاظ شده و منبع بسیار خوب و مطمئنی برای برنامه ریزان فرهنگی، دانشجویان و تهیه پایان نامه های دانشگاهیان می باشد.

وی گفت: فرهنگ عامه استان، مشاهیر و مفاخر، آموزش و پرورش سنتی و مدرن، وضعیت آموزش عالی رسانه های مکتوب و تصویری، نقش استان مرکزی در هشت سال دفاع مقدس ازجمله محورهای مختلف اطلس فرهنگی استان است.

مشایخی افزود: کار تهیه این اطلس از سال گذشته با حمایت استاندار استان مرکزی و خواست اصحاب فرهنگ و هنراستان با قوت و قدرت به جریان افتاد.

وی گفت: منتقدین با نقدهای سازنده و ارائه راهکارهای مناسب می توانند برای پر محتوا تر شدن اطلس فرهنگی، این اداره کل را یای دهند.