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۲۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۱۹

در پاسخ به بي اطلاعي 51 درصد راي دهنده به بوش

مايكل مور فارنهايت 5/911 را كليد مي زند

" مايكل مور"، كارگردان جنجال برانگيزسينما ازساخت قسمت دوم مستند " فارنهايت 911" خبرداد.

" مايكل مور"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين كارگردان كه جوايزبرترجشنواره فيلم كن را به پاس ساخت مستند" فارنهايت 911" ازآن خود كرد اعلام كرد كه درصدد است فيلم انتقادي ديگري را با محوريت "جورج دبليو بوش "، رييس جمهورآمريكا جلودوربين ببرد .
اوبا اعلام اينكه نام مستند جديدش " فارنهايت 911 ونيم " خواهد بود ،گفت :" ما دوست داريم كه بارديگردوربين ها را به حركت درآوريم وبه مدت دوتا سه سال آينده ازرويدادها فيلمبرداري كنيم .ما دوست داريم كه درآينده اي نزديك مستند ديگري داشته باشيم چرا كه پنجاه ويك  درصد ازمردم آمريكا درانتخابات رياست جمهوري ثابت كردند كه فاقد اطلاعات لازم هستند وما مي خواهيم آنها راازحقيقت امرمطلع كنيم."
اين كارگردان در ادامه صحبتهايش افزود :" بي ترديد حقيقت به آنها گفته نشده است . ما درزمره افراد مطلع هستيم واين وظيفه ماست كه اطلاع رساني را ازهم اينك آغازكنيم. "
" فارنهايت 911"، ساخته قبلي اين كارگردان با كسب بيش از100 ميليون دلاردرگيشه فروش ركورد فروش آثارمستند را ازآن خود كرد.

کد مطلب 129419

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