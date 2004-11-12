  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۴:۳۹

جواد كاظميان در گفتگو با "مهر":

مي دانستم كه به استقلال اهواز گل مي زنم

من تا به حال 6- 5 گل به استقلال اهواز زده ام ودراين بازي هم مطمئن بودم كه به اين تيم گل مي زنم.

مهاجم پرسپوليس درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: ما به اين پيروزي نيازمفرط داشتيم، چراكه بايد وضعيتمان درجدول رده بندي بهبود پيدا مي كرد. اگردوبازي آينده مقابل تيمهاي صبا باتري وفجرسپاسي را كه درورزشگاه آزادي برگزارمي شود با پيروزي پشت سربگذاريم با 6 امتيازموقعيت خوبي درجدول پيدا مي كنيم، اما مهم اين است كه اين موقعيت را حفظ كنيم.

كاظميان درارتباط با دوري بلندمدت وبازگشت دوباره به ميدان اظهارداشت: پس ازدوري يك ونيم ماهه انگيزه فراواني داشتم تا نمايش خوبي ارائه كنم وفكرمي كنم با دادن يك پاس گل وزدن يك گل، عملكرد نسبتا خوبي داشتم. ضمن اينكه امسال برخلاف سال گذشته درپستي بازي مي كنم كه دلخواه من است. من درتيمهاي سايپا والاهلي مهاجم بودم واين پست را به كناره ها ترجيح مي دهم، اما سال گذشته مدام دركناره هاي زمين ازمن بازي مي گرفتند.
مهاجم دوگله پرسپوليس درپايان گفت: ما با ادامه همين روند مي توانيم امتيازات ازدست رفته را جبران كنيم ودرانديشه كسب عنوان قهرماني باشيم. پرسپوليس هربازي نسبت به بازي قبل عملكرد بهتري را ازخود به نمايش مي گذارد.

کد مطلب 129422

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها