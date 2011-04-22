اسکورسیزی مهمان ویژه افتتاحیه جشنواره تریبکا است

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر در این مراسم که برای نخستین بار در فضای باز برگزار می‌شد بزرگانی چون مارتین اسکورسیزی، التون جان، دنیس لیری و جین روزنتال حضور داشتند.



مراسم افتتاحیه در منطقه ساحلی منهتن و نزدیک به محل برج‌های دو قلوی تجارت جهانی برگزار شد. در این مراسم علاوه بر سینماگران و ستارگان نامدار عده زیادی از مردم شهر نیویورک نیز حضور داشتند.



روزنتال که همراه با رابرت دنیرو برگزارکننده و بنیان گذار جشنواره تریبکا محسوب می‌شود در سخنانی از مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک ، فیلمسازان شرکت کننده و حامیان مالی جشنواره تشکر کرد. او سپس مارتین اسکورسیزی را با عنوان "یک گنجینه ملی" معرفی و برای سخنرانی دعوت کرد.



اسکورسیزی ضمن ستایش از کرو که کارگردانی مستند "اتحاد" درباره کنسرت های التون جان را بر عهده داشت گفت: از نظر من سینما و موسیقی دو هنر غیر قابل تفکیک هستند.



در انتها التون جان روی صحنه رفت و ضمن اشاره به اینکه هنوز مستند "اتحاد" را ندیده گفت: می‌خواستیم یک موقعیت ویژه در این مستند به تصویر کشیده شود. در ابتدا می خواستیم این فیلم یک مستند کاملا شخصی باشد. اما اکنون افتخار می‌کنم که این فیلم به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره تریبکا به نمایش در می آید.