تديف ؛ قهرمان المپيك شكست خورد

به گزارش خبرنگار" مهر" درهفته پنجم رقابت هاي ليگ برتر كشتي آزاد ايران تيم پرسپوليس درشهرمشهد مهمان آدينس خراسان بود در اين رقابت كه از گروه A ليگ برتر برگزا رشد، تيم پرسپوليس توانست ميزبان خود را شكست دهد و همچنان بدون شكست باقي بماند.
شگفتي بزرگ ديداردو تيم پرسپوليس وآدينس خراسان شكست تديف قهرمان المپيك و دارنده 3 مدال طلاي جهان مقابل همت مسلمي كشتي گير كهنه كار تيم آدينس خراسان بود. تديف كه تنها قهرمان المپيك حاضر در ليگ برتر كشتي ايران است هر چند به تساوي 7 بر 7 مقابل مسلمي دست يافت اما در تايم هاي دوم و سوم مغلوب حريف مازندراني خود شد و شكست خورد. تديف همان كشتي گيري است كه در فينال مسابقات جهاني سال 2002 تهران عليرضا دبير را با نتيجه 4 بر صفر شكست داد و قهرمان جهان شد.
نتيجه ديدار دو تيم آدينس خراسان و پرسپوليس تهران به شرح زير رقم خورد :
آدينس خراسان 12- پرسپولس تهران 21
50 كيلوگرم : حسن خوشدل صفر - محسن حسيني 2
55 كيلوگرم : احمد اعظمي 3 - هادي حاجيان 4
60 كيلوگرم: علي خالق زاده 6 - عليرضا درويشي 5 ( برنده )
66 كيلوگرم : همت مسلمي 7 ( برنده) - البروس تديف 7
74 كيلوگرم : رضا رمضانزاده 3 - سعيد واگذاري 4
84 كيلوگرم : مصطفي عليزاده 3 - حميد رسولزاده يك
96 كيلوگرم: امير رشيد لمير 2- حميد سيفي 9
120 كيلوگرم : امين رشيد لمير 3- آيدين پولاتچي 6
البروس تديف قهرمان اوكرايني المپيك 2004 آتن و عضو تيم كشتي پرسپوليس تهران ، در ليگ برتر كشتي ايران شكست خورد.
به گزارش خبرنگار" مهر" درهفته پنجم رقابت هاي ليگ برتر كشتي آزاد ايران تيم پرسپوليس درشهرمشهد مهمان آدينس خراسان بود در اين رقابت كه از گروه A ليگ برتر برگزا رشد، تيم پرسپوليس توانست ميزبان خود را شكست دهد و همچنان بدون شكست باقي بماند.
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