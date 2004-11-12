تديف ؛ قهرمان المپيك شكست خورد

به گزارش خبرنگار" مهر" درهفته پنجم رقابت هاي ليگ برتر كشتي آزاد ايران تيم پرسپوليس درشهرمشهد مهمان آدينس خراسان بود در اين رقابت كه از گروه A ليگ برتر برگزا رشد، تيم پرسپوليس توانست ميزبان خود را شكست دهد و همچنان بدون شكست باقي بماند.

شگفتي بزرگ ديداردو تيم پرسپوليس وآدينس خراسان شكست تديف قهرمان المپيك و دارنده 3 مدال طلاي جهان مقابل همت مسلمي كشتي گير كهنه كار تيم آدينس خراسان بود. تديف كه تنها قهرمان المپيك حاضر در ليگ برتر كشتي ايران است هر چند به تساوي 7 بر 7 مقابل مسلمي دست يافت اما در تايم هاي دوم و سوم مغلوب حريف مازندراني خود شد و شكست خورد. تديف همان كشتي گيري است كه در فينال مسابقات جهاني سال 2002 تهران عليرضا دبير را با نتيجه 4 بر صفر شكست داد و قهرمان جهان شد.

نتيجه ديدار دو تيم آدينس خراسان و پرسپوليس تهران به شرح زير رقم خورد :

آدينس خراسان 12- پرسپولس تهران 21

50 كيلوگرم : حسن خوشدل صفر - محسن حسيني 2

55 كيلوگرم : احمد اعظمي 3 - هادي حاجيان 4

60 كيلوگرم: علي خالق زاده 6 - عليرضا درويشي 5 ( برنده )

66 كيلوگرم : همت مسلمي 7 ( برنده) - البروس تديف 7

74 كيلوگرم : رضا رمضانزاده 3 - سعيد واگذاري 4

84 كيلوگرم : مصطفي عليزاده 3 - حميد رسولزاده يك

96 كيلوگرم: امير رشيد لمير 2- حميد سيفي 9

120 كيلوگرم : امين رشيد لمير 3- آيدين پولاتچي 6