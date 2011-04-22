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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: راستی و درستی و برخورد صادقانه با اطرافیان اخلاقی انسانی و اسلامی است که عامل جلب و جذب اطرافیان بوده و از همه مهمتر اینکه فرد صادق و درستکار محبوب خداوند هستی است .

آیه روز:

إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَن نَّکَثَ فَإِنَّمَا یَنکُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا.

در حقیقت کسانى که با تو بیعت مى‏کنند جز این نیست که با خدا بیعت مى‏کنند دست‏خدا بالاى دستهاى آنان است پس هر که پیمان‏شکنى کند تنها به زیان خود پیمان مى‏شکند و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند به زودى خدا پاداشى بزرگ به او مى‏بخشد .

سوره فتح، آیه 10

حدیث امروز:

پیامبر اکرم (ص):

اَقرَبُکُم غَدا مِنّى فِى المَوقِفِ اَصدَقُکُم لِلحَدیثِ وَ اَدّاکُم لِلاَمانَةِ وَ اَوفاکُم باعَهدِ وَ اَحسَنُکُم خُلقا وَ اَقرَبُکُم مِنَ النّاس.

نزدیکترین شما به من در قیامت راستگوترین، امانتدارترین، وفادارترین به عهد و پیمان، خوش اخلاقترین و نزدیکترین شما به مردم است.

امالى طوسى، ص 229

کد مطلب 1294304

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