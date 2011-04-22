رابرت زمکیس " پرواز" را می سازد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر در صورت به توافق رسیدن زمکیس بار دیگر به حال و هوای فیلم های اولیه خود از جمله " بازگشت به آینده" نزدیک می شود.



جان گتینز فیلمنامه " پرواز" را چند سال پیش برای استودیوی دریم ورکس نوشت و قرار بود خود آن را کارگردانی کند.اما پس از جدایی دریم ورکس از پارامونت این فیلمنامه در اختیار پارامونت قرار گرفت و پس از چند سال رکود، این فیلمنامه بار دیگر در برنامه تولید استودیوی پارامونت قرار گرفته است.



گفته می شود مقامات پارامونت با دنزل واشینگتن برای بازی در نقش اصلی " پرواز " به توافق رسیده اند." پرواز" داستان یک خلبان معتاد و الکلی را روایت می کند که با از کار افتادن موتور یک هواپیمای در حال پرواز ، با نجات جان مسافران و نشاندن هواپیما بر زمین به یک قهرمان ملی تبدیل می شود.



والتر پارکز و لوری مک دانلد تهیه کنندگی این پروژه را بر عهده خواهند داشت.