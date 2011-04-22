جدال دموکراتها و جمهوریخواهان به ضرر مردم آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اینترنشنال هرالد تریبون در مطلبی به قلم "پل کروگمن" نوشت: هفته گذشته باراک اوباما رییس جمهور آمریکا دفاع سرزنده ای از ارزش های حزب خود کرد، اما مدت کمی پس از آن همانطور که همیشه در زمان قدرت گرفتن دموکرات ها پیش می آید، جمهوریخواهان وارد عمل شدند و سنگ اندازی ها را آغاز کردند. گفته می شود رییس جمهور آدم میهن پرستی است، او باید با مخالفانش با احترام رفتار کند. باید با آنها ناهار بخورد و به یک اجماع نظر برسد. اما متاسفانه در بسیاری از موارد، آنچه باید را انجام نمی دهد.

این ایده بدی است و مهمتر از آن ایده ای غیردموکراتیک است.اجازه بدهید داستان را از ابتدا مرور کنیم. دو هفته پیش، جمهوریخواهان کنگره پیشنهاد بودجه را ارائه دادند. آنها طرح بودجه را آن چیزی می نامند که به آمریکا "می گوید چه کاری باید انجام شود و چه کاری نباید" اما در این طرح نه به خواسته های مردم توجه کرده بودند و نه به نظرات دموکرات ها.

پل کروگمن در ادامه آورده است: اما در واقع این یک سند عمیقا پارتیزانی است که می توان از جمله آغازین آن باقی اش را حدس شد جایی که رییس جمهور شکست بخورد، جمهوریخواهان کنگره را هدایت خواهند کرد. به هر حال طرح بودجه باعث شد که شکاف عمیق میان دو حزب و تفاوت زیاد در دیدگاههای آنها آشکار شود.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: اولین باری که طرح بودجه ارائه شد، همگان گمان می کردند این طرح کاملا کارشناسی شده و از سوی کارشناس ها مورد بررسی های دقیق قرار گرفته، اما همیشه واژه "کارشناس" گستردگی زیادی دارد و نمی توان به طور دقیق در مورد آن اظهارنظر کرد. در این زمینه هم موسسه هریتیج با بررسی هایی که چند روز قبل به عمل آورد، متوجه شد که این طرح دارای برخی ایرادات اساسی است. هریتیج برای چنین وقت هایی بهترین موسسه است زمانی که طرحی باشد می توان بررسی واقعی کارشناسی آن را به موسسه مذکور سپرد.

نکته اصلی این است که دو حزب اصلی در آمریکا فقط در دو دنیای اخلاقی متفاوت زندگی نمی کنند بلکه افکار آنها نیز با هم تفاوت های بسیار دارد. جمهوریخواهان همچنین برای خود شرایطی را ایجاد کرده اند که تعداد زیادی کارشناس را جمع کرده و در هر مورد از آنها می خواهند طرح هایشان را تایید کنند. اما نظرات این کارشناس ها به دلیل وابسته بودن، چندان مورد اعتماد نیست.

بنابراین زمانی که دانشمندان از احزاب می خواهند که بنشینند و با هم گفتگو کنند، سوال اصلی که پیش می آید این است که آنها در مورد چه چیزی صحبت خواهند کرد؟ زمینه مشترک آنها چیست؟ واقعیت این است که آمریکا باید میان دیدگاههای این دو طرف یکی از انتخاب کند و یک راه برای این موضوع دارد.

در مورد طرح بودجه هم نظرسنجی ها نشان داد آنچه که جمهوریخواهان در این طرح گنجانده اند، اولویت های مردم عادی نیست. اولویت های اصلی مردم مالیات های کمتر و خدمات بهداشتی بیشتر است و درست همین مسائل اصلا در طرح بودجه ارائه شده، رعایت نشده است.

این روشی کامل غیردموکراتیک و مخرب است که تصمیم هایی گرفته شود که جامعه آن را قبول ندارند حتی اگر ادعا شود این تصمیمات را کارشناس های زبده ای اتخاذ نمود اند.