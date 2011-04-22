جوان گرایی در بخش چای ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علی محرر در نشست با اعضای مشاوران جوان سازمان چای کشور افزود: از نیروهای جوان باید استفاده کرد و تجربیات به تدریج به جوانان منتقل شود وهمچنین برای جهاد اقتصادی که مقام معظم رهبری فرمودند: " ازتمام نیروهای کشور به خصوص نسل جوان باید بیشتر استفاده کرد".

وی اظهارداشت: در حال حاضر بازکردن فضای مدیریتی برای جوانان درسازمان چای کشور بیش از هر زمان دیگری نهادینه شده است و ضمن اینکه استفاده از نیروی های خلاق، خوش فکر جوان همیشه مورد تاکید بوده است.

رئیس سازمان چای کشور گفت: گروه مشاوران جوان این سازمان پلی برای ورود جوانان به سیستم اجرایی بخش صنعت چای کشور است.

وی تاکید کرد: با توجه به تاکیدات مقام عالی وزارت مبنی بر تشکیل گروه مشاوران جوان در تمام رده ها، از آنجائیکه سالانه حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای جوان و فارغ التحصیل رشته های مختلف کشاورزی در امر خرید تضمینی برگ سبز چای و سایر بخش های سازمان چای کشور همکاری دارند باید بسترهای لازم را برای جذب این افراد با ارائه آموزش ها و دوره های لازم فراهم کرد و باید از نخبگان جوان در مجموعه مشاوره ای استفاده و به آنها میدان عمل داده شود.

محررهمچنین با اشاره به اینکه برای رسیدن به توسعه کشاورزی نباید از توانمندیها وظرفیتهای خلاق جوانان غافل بود، افزود: پرورش نیروها و مدیران شایسته جوان در دستگاهها و سازمانهای مختلف اجرایی به عنوان مهمترین اهداف سازمان است امیدواریم به نوبه خود بتوانیم سهمی موثر در این راستا در سازمان چای کشور داشته باشیم.

در ادامه این نشست مشاور جوان سازمان چای کشور ضمن تقدیر و تشکر از حمایتهای ریاست سازمان و مجموعه معاونان و مدیران ستادی به ارائه گزارش عملکرد این گروه در یکسال گذشته پرداخت و گفت: در تمامی ادارات تابعه چای در سطح شهرستانها مشاوران جوان انتخاب شده است.

سید محمد رضا علوی املشی راه اندازی پرتال اطلاع رسانی سازمان، پیشنهاد برای راه اندازی سامانه اینترنتی خرید برگ سبز چای، تعامل و ارتباط بسیار نزدیک با رسانه های گروهی و ارباب جراید، تهیه فیلم وعکس از عملکرد سازمان، تهیه و تکثیر جزوات بمناسبت های مختلف در سال گذشته یاد کرد.

وی همچنین راه اندازی بورس اینترنتی چای را در فضای مجازی و همچنین سامانه پیام کوتاه در سال جاری همزمان با آغاز بهره برداری از دیگر اقدامات مشاوران جوان سازمان چای کشور دانست.

مشاور جوان سازمان چای کشور تاکید کرد: با حمایت ریاست سازمان چای کشور و هماهنگی های صورت گرفته با اداره کل امورکتابخانه های استان، کتابخانه تخصصی کشاورزی به ویژه صنعت چای در محل سازمان چای کشور دایر خواهد شد.

در ادامه هریک از مشاوران جوان ادارات تابعه سازمان چای کشور به بیان دیدگاه و نقطه نظرات خود پرداختند.