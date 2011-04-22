توهم و خودمحوری اوباما در لیبی/ دلیل توقف مشارکت آمریکا در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانسوی زبان "لو پوان"، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حالی که در یک تعطیلی برنامه ریزی نشده به سر می برد مشارکت مستقیم ارتش آمریکا در جنگ لیبی را متوقف کرد. همچنین رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده با صداقتی کم سابقه تایید کرد که لیبی برای آمریکا تهدید نیست. تا جایی که ما می دانیم دقیقا همین طور است؛ لیبی نه تنها نمی تواند برای آمریکا تهدید باشد بلکه طرابلس برای واشنگتن فرصتی اقتصادی است که از آن بهره جویی کامل می کند.

آنچه در لیبی رخ می دهد و موضع گیری های آمریکا نسبت به آن به هیچ وجه ریشه انساندوستانه ندارد. از ابتدای اعتراضات در لیبی همواره بحث اعزام نیروهای آمریکایی در قالب نیروهای چند ملیتی به این کشور مطرح بود، اما مقامات آمریکایی با بهانه های مختلف از این امر خودداری کردند و در برخی از موارد وجود تروریستها در میان معترضین به حکومت در لیبی را به عنوان بهانه مطرح کردند.

اما در اینجا این سوال مهم مطرح می شود که باراک اوباما به چه دلیل در تلاشها در لیبی مشارکت نمی کند و از این امر قصد دارد چه نتیجه ای بگیرد و چرا تاکنون نیروهای بین المللی نتوانسته اند در لیبی به نتیجه ای برسند و اوضاع را آرام کنند؟

اوباما در شرایط کنونی قصد دارد به اثبات برساند که "پیروزی" بدون حضور و خواسته وی امکان پذیر نیست. پیش از این نیز، هم اوباما و هم برخی دیگر از روسای جمهور در آمریکا گفته بودند که نیروهای چندملیتی فقط قادرند به رهبری آمریکا عملیات ها را برگزار کنند و بدون حضور واشنگتن هیچ امری به نتیجه نمی رسد.

این حقیقت بسیار تلخ است؛ دولت ها در سراسر جهان باید به پا خیزند تا آمریکا را از خیال چنین خودمحوری رها سازند. اما متاسفانه در طول سالیان متمادی دولت های مختلف در سطح جهان ساکت مانده اند و حتی برخی از آنها این خیال آمریکا را به حقیقت نزدیک کرده اند.

آمریکا و دولتمردان آن باید به چنین تفکری پایان دهند و بدانند جهان مستعمره آنان نیست. اما مردم جهان هم باید چنین باوری را در مورد ابرقدرت بودن آمریکا کنار بگذارند.

اما در مورد ناتو، تاریخ نشان می دهد که در دوران جنگ سرد و زمانی نزدیک به آن، ناتو عملکرد بهتری داشته و تا این حد وابسته به ابرقدرت ها و به ویژه آمریکا نبوده است. این سازمان باید تلاش کند تا روندی که را باعث چنین وابستگی شده، شناسایی کرده و آن را کنار بگذارد.